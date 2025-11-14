edición general
El negocio de la universidad privada con los másteres de formación del profesorado

6 de cada 10 de los docentes que impartirán clase en los institutos de nuestro país se están formando a día de hoy en universidades privadas a precios desorbitados. Hasta 8.000 euros puede llegar a costar el máster habilitante del profesorado, un requisito imprescindible por ley para poder impartir docencia en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. El negocio crece año tras año empujado por la falta de plazas en las universidades públicas para formar a estos docentes. Este curso, según datos a los que ha tenido acceso la SER, hay cas

YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo *
si las universidades públicas no adecuan la oferta a la alta demanda de este máster obligatorio para ser docente en el sistema público, quién tiene la culpa?
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#5 los másteres obligatorios son una estafa. Un fraude.
Asimismov #4 Asimismov
El Mercado Común (ala UE) con déficit de financiación inventaron el plan Bolonia que fue el la patada inaugural de la privaticion de los "másters" privados.

Nota personal de la que fui testigo pero no tengo pruebas. He escuchado una conversación de un buen profesor de informática y otro profesor diciéndole: ¿Qué haces enseñando esas cosas en clase cuando puedes venderla en un máster?
alcama #1 alcama
Pero si Pablo Iglesias ya nos dió permiso para usar la privada, no se a qué viene tanta polémica
DaniTC #3 DaniTC *
#1 #2 bieeeen  media
alcama #2 alcama *
Menos mal que la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez no tuvo nada raro, ni financiación extraña ni nada ... Y era una universidad pública
