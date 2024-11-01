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El negociazo de vender armas a buenos y malos

El negociazo de vender armas a buenos y malos

EEUU lo mismo financian y proveen de poderosas máquinas de guerra para facilitar el genocidio en Gaza, que arman hasta los dientes a los narcotraficantes que dicen combatir. Al unísono, Estados Unidos patrocina a los ejércitos del Líbano e Israel. Estados Unidos también se frota las manos con la estrategia de atizar el conflicto entre Rusia y Ucrania. A las armerías estadounidenses les importa un comino quién les compra armas, algunas de alto poder letal, con tal de que su caja registradora suene clink-clink

| etiquetas: complejo armamentistico-militar , industria criminal
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6 comentarios
9 1 1 K 118 actualidad
#1 tierramar
Resumen: EEUU provoca guerras, crea" grupos terroristas", ... para vender armas; provocando la muerte y el sufrimiento de millones de personas, y destrucción y contaminación de países enteros; simplemente para hacer negocio con sus armas, mientras se siente a salvo protegido por 2 aceános EEUU también ha vendido armas a grupos terroristas que decía combatir.
Ahora mismo mediante sus politicos-titere europeos, intenta meter a Europa en una guerra contra Rusia, para robar sus recursos y aumentar la venta de armas a Europa
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#5 tierramar *
Sánchez firma un convenio para producir armas con Ucrania y una subvención de mil millones al gobierno de Zelenski www.meneame.net/story/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-producir
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pepel #4 pepel
Que se maten entre ellos. Buenos 1 - Malos 2.
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uyquefrio #3 uyquefrio
Que le pregunten a los herederos de Juan March si es rentable o no...
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#2 sliana
De primero de negocios. El manager de Elvis vendía chapas de amo a Elvis, pero también de odio a Elvis. La pela es la pela, y si no lo hace el lo hace otro.
En temas de guerra, el negocio es la causa y el objetivo del conflicto, así que pocos motivos hay para detenerlos más allá de que se les acabe el dinero o que necesites la producción para ti mismo o para un mejor pagador.
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menéame