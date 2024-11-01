El negociazo de vender armas a buenos y malos

EEUU lo mismo financian y proveen de poderosas máquinas de guerra para facilitar el genocidio en Gaza, que arman hasta los dientes a los narcotraficantes que dicen combatir. Al unísono, Estados Unidos patrocina a los ejércitos del Líbano e Israel. Estados Unidos también se frota las manos con la estrategia de atizar el conflicto entre Rusia y Ucrania. A las armerías estadounidenses les importa un comino quién les compra armas, algunas de alto poder letal, con tal de que su caja registradora suene clink-clink
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Ahora mismo mediante sus politicos-titere europeos, intenta meter a Europa en una guerra contra Rusia, para robar sus recursos y aumentar la venta de armas a Europa
En temas de guerra, el negocio es la causa y el objetivo del conflicto, así que pocos motivos hay para detenerlos más allá de que se les acabe el dinero o que necesites la producción para ti mismo o para un mejor pagador.