¿Qué necesita Venezuela para que pueda surgir una democracia en el país?

La profundidad de los cambios políticos en Venezuela "está por determinarse", pero para el profesor de Democracia y Relaciones Internacionales Diego Lombardi, el país puede estar adentrándose en una etapa de "crecimiento económico y una transición hacia la democracia". Considerando que unas elecciones libres son el "desenlace natural" en Venezuela, apunta a algunos puntos de fricción que pueden debilitar o poner en duda el grado de apertura que se viva en Caracas.

JackNorte
Como secuestrar presidentes al parecer normaliza la situacion si secuestran a 3 o 4 seguro que funciona xD
#8 Setis
#2 Secuestrocracia??
ipanies
Que deje de salir petróleo de su suelo.
Pertinax
Que dejen de tocarles los cojones unos y otros. Pero eso no va a suceder. Los unos por seguir mamando de la teta, y los otros por robársela. Los venezolanos están entre dos fuegos déspotas, por eso huyen.
javierchiclana
¿Dejar gobernar a los que ganaron las elecciones por amplia mayoría? resultadosconvzla.com/
azathothruna
Educacion civica, para que sepan que es democracia.
Incluyo a la oposicion
Alakrán_
El problema para que la democracia prospere en Venezuela son los colectivos, las decenas de miles o más de paramilitares chavistas armados que creó el chavismo, que cuando caiga el chavismo no se van a dedicar a nada bueno, al igual que las cúpulas de todas las instituciones de poder están copadas por chavistas, ejército, justicia...
En definitiva, la revolución chavista ha sido un cáncer para Venezuela.
plutanasio
Sacar a los militares del poder.
#6 Jesusor
Venezuela ya es una democracia.
Y si no lo es, mejor.
