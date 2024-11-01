¿Qué necesita Venezuela para que pueda surgir una democracia en el país?

La profundidad de los cambios políticos en Venezuela "está por determinarse", pero para el profesor de Democracia y Relaciones Internacionales Diego Lombardi, el país puede estar adentrándose en una etapa de "crecimiento económico y una transición hacia la democracia". Considerando que unas elecciones libres son el "desenlace natural" en Venezuela, apunta a algunos puntos de fricción que pueden debilitar o poner en duda el grado de apertura que se viva en Caracas.