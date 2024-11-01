edición general
La necesidad de distinción nos salvará del Apocalipsis cultural de la IA

Un reciente estudio publicado en Scientific Reports ha mostrado que lectores no expertos en poesía tienden a preferir poemas generados por inteligencia artificial frente a textos originales de autores como Shakespeare, Emily Dickinson o T. S. Eliot cuando desconocen su autoría. En esas condiciones, los poemas de IA se han percibido como más “humanos”, más bellos y más accesibles, y han obtenido mejores valoraciones en aspectos como ritmo, claridad y agrado general.

No se... yo preferiría que me salven, de tener que soportar tanta estupidez humana, casi que prefiero la de la IA
