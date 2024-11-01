edición general
6 meneos
101 clics
NBA la lía durante el All-Star: Incluye a Catalunya como parte de Francia en la presentación de Wembanyama

NBA la lía durante el All-Star: Incluye a Catalunya como parte de Francia en la presentación de Wembanyama

La mejor liga de baloncesto del mundo erró en mostrar el mapa de la Francia resultante de la fragmentación del gran imperio Carolingio del año 1000

| etiquetas: baloncesto , nba , catalunya , francia
5 1 0 K 68 politica
4 comentarios
5 1 0 K 68 politica
themarquesito #4 themarquesito
Puestos a cometer un error, ya mejor cometerlo de manera espectacular. ¿Mapa de Francia? Eso está demasiado visto, pon uno de Francia Occidentalis.
0 K 20
vicus. #2 vicus.
La Ikurriña está prohibida en el estado español y Catalunya es parte del estado francés. Y luego te preguntas el porqué del presidente que tienen...Pais de catetos tercermundistas
0 K 11
#3 asgard_gainsborough
«"Y pensar que los estadounidenses acuden a las mejores universidades pero son incapaces de reconocer a un país...", apunta otro usuario de X sorprendido»
Jajajaja, las mejores universidades... como si los países sólo se estudiaran en la universidad....
Si resulta que en educación en EEUU aprueban por atender y rellenar las preguntas del examen con algo, aunque sea una chorrada (si dicen que la 2da guerra mundial la provocó la bruja del Oeste, lo tienen que dar por bueno)
www.youtube.com/watch?v=0bP0-WgwBRE
0 K 11
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Millor que ara però vaja...
0 K 10

menéame