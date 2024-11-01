·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Twitch en directo
×
más visitadas
10989
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
10477
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6403
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
6182
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
6513
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
más votadas
754
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
383
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
569
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
331
LaLiga bloquea globalsign.com, impidiendo que navegadores verifiquen webs HTTPS
390
El neonazi Nick Fuentes propone “reproducción forzada” para mujeres en EE.UU
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
101
clics
NBA la lía durante el All-Star: Incluye a Catalunya como parte de Francia en la presentación de Wembanyama
La mejor liga de baloncesto del mundo erró en mostrar el mapa de la Francia resultante de la fragmentación del gran imperio Carolingio del año 1000
|
etiquetas
:
baloncesto
,
nba
,
catalunya
,
francia
5
1
0
K
68
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
68
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
themarquesito
Puestos a cometer un error, ya mejor cometerlo de manera espectacular. ¿Mapa de Francia? Eso está demasiado visto, pon uno de Francia Occidentalis.
0
K
20
#2
vicus.
La Ikurriña está prohibida en el estado español y Catalunya es parte del estado francés. Y luego te preguntas el porqué del presidente que tienen...Pais de catetos tercermundistas
0
K
11
#3
asgard_gainsborough
«"Y pensar que los estadounidenses acuden a las mejores universidades pero son incapaces de reconocer a un país...", apunta otro usuario de X sorprendido»
Jajajaja, las mejores universidades... como si los países sólo se estudiaran en la universidad....
Si resulta que en educación en EEUU aprueban por atender y rellenar las preguntas del examen con algo, aunque sea una chorrada (si dicen que la 2da guerra mundial la provocó la bruja del Oeste, lo tienen que dar por bueno)
www.youtube.com/watch?v=0bP0-WgwBRE
0
K
11
#1
DayOfTheTentacle
Millor que ara però vaja...
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Jajajaja, las mejores universidades... como si los países sólo se estudiaran en la universidad....
Si resulta que en educación en EEUU aprueban por atender y rellenar las preguntas del examen con algo, aunque sea una chorrada (si dicen que la 2da guerra mundial la provocó la bruja del Oeste, lo tienen que dar por bueno)
www.youtube.com/watch?v=0bP0-WgwBRE