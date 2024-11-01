edición general
Nazis, paramilitares y narcos: los vínculos de “Los Rastrojos” con Lorent Saleh, Juan Guaidó y Álvaro Uribe Vélez

Los mentores del activista venezolano Lorent Saleh durante su estancia en Colombia fueron los principales impulsores del narco-paramilitarismo

Fartón_Valenciano
Claro, leyendo este articulo he buscado información de Lorent Saleh, me encontré esto con fecha 13 outubre 2018:

"El Gobierno de España expresa su satisfacción por la liberación del ciudadano venezolano Lorent Saleh, que en 2017 fue galardonado por el Parlamento Europeo con el Premio Sajarov y que desde 2014 se encontraba detenido en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN.

Saleh ha llegado hoy a Madrid en un vuelo procedente de Caracas, acompañando

Tkachenko
que en 2017 fue galardonado por el Parlamento Europeo con el Premio Sajarov
Casi que es una garantía de no ser trigo limpio xD xD xD

Fartón_Valenciano
Tkachenko
Fartón_Valenciano
Tkachenko
Fartón_Valenciano
Pertinax
Fartón_Valenciano
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
¿Este es al que han estado paseando por la TV de España?

Nos quejamos de nuestros políticos pero nuestros medios son más ruines aún. Tenían que conocer toda esta información de antemano, no pueden ser tan tontos ni malos profesionales que no puedan cotejar quienes son sus invitados.

Acojonante.
comadrejo #2 comadrejo *
El legado de las autodefensas, uno de los mayores impulsores del narco y el terrorismo en Colombia.

es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Unidas_de_Colombia
