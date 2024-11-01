·
Nazis, paramilitares y narcos: los vínculos de "Los Rastrojos" con Lorent Saleh, Juan Guaidó y Álvaro Uribe Vélez
Los mentores del activista venezolano Lorent Saleh durante su estancia en Colombia fueron los principales impulsores del narco-paramilitarismo
|
etiquetas
:
saleh
,
narco
,
nazis
,
venezuela
,
colombia
,
paramilitares
11
2
2
K
123
actualidad
relacionadas
#3
Fartón_Valenciano
Claro, leyendo este articulo he buscado información de Lorent Saleh, me encontré esto con fecha 13 outubre 2018:
"
El Gobierno de España expresa su satisfacción por la liberación del ciudadano venezolano Lorent Saleh, que en 2017 fue galardonado por el Parlamento Europeo con el Premio Sajarov y que desde 2014 se encontraba detenido en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN.
Saleh ha llegado hoy a Madrid en un vuelo procedente de Caracas, acompañando
…
» ver todo el comentario
3
K
49
#4
Tkachenko
*
#3
ahora nos lo explicas desde otra cuenta, no? Estamos ansiosos
que en 2017 fue galardonado por el Parlamento Europeo con el Premio Sajarov
Casi que es una garantía de no ser trigo limpio
#5
ah, pero creés que has argumentando algo en
#4
??
0
K
20
#5
Fartón_Valenciano
#4
¿Ese es tu mejor argumento?...
1
K
26
#7
Tkachenko
#5
Ya tienes a tus "votantes" hinchando el karma a esa gran "aportación".
Cantoso no, lo siguiente
1
K
5
#8
Fartón_Valenciano
#7
En serio, ¿no tienes una reunion de los amigos que quieren la navidad en octubre?, no tiene mucho sentido tener una conversación contigo, es una perdida de tiempo...
El comunicado no es mío... No te piques...
1
K
26
#9
Tkachenko
#8
vale, perti
0
K
20
#10
Fartón_Valenciano
#9
Ahora resulta que soy con de perti, lo tuya la roza lo absurdo y los mundos de Yupi...
1
K
26
#11
Pertinax
#9
Perti Nax, de los famosos hermanos Nax, el más rápido del oeste cambiando entre cuentas.
1
K
26
#6
Fartón_Valenciano
*
#4
Lo de "argumentar" se que no es lo tuyo, era para ser un poco gentil y no decirte que estas soltando una autentica soflama de alguien que no tiene ni idea de lo que dice...
1
K
26
#1
SeñorPresunciones
¿Este es al que han estado paseando por la TV de España?
Nos quejamos de nuestros políticos pero nuestros medios son más ruines aún. Tenían que conocer toda esta información de antemano, no pueden ser tan tontos ni malos profesionales que no puedan cotejar quienes son sus invitados.
Acojonante.
1
K
32
#2
comadrejo
*
El legado de las autodefensas, uno de los mayores impulsores del narco y el terrorismo en Colombia.
es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Unidas_de_Colombia
1
K
31
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
