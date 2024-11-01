Una Navidad parisina sin salir de Pontevedra: esta aldea de cuento luce una Torre Eiffel de 17 metros

Javier Loureiro, un vecino de 60 años con una trayectoria profesional ligada al encofrado y que actualmente se dedica al montaje de andamios, ha dejado a todos con la boca abierta al construir una réplica de la Torre Eiffel de 17,5 metros de altura en su propia finca. Lo que comenzó como una simple charla entre amigos mientras Javier observaba un pequeño imán de su nevera, terminó convirtiéndose en un desafío personal que ha revolucionado la zona.