Navajazo en Bilbao y robos en 10 coches en Bizkaia

Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer en la capital vizcaína a un joven, de 19 años, por un presunto delito de lesiones graves. Tras una discusión, el arrestado atacó a la víctima con una navaja causándole heridas en el abdomen por las que tuvo que ser trasladado a un centro sanitario.

johel
Sin leerlo ¿Y esto es noticia porque....? Ya sabeis que en bizkaia no se roban coches ni hay navajazos, es el paraiso del mundo mundial...
EISev
#1 el ahora detenido asestó un navajazo en el abdomen a la víctima, un hombre de 40 años, de procedencia latinoamericana.

La víctima es de origen latinoamericano, qué raro que lleguen los negativos al sub de sucesos cuando hay una víctima migrante, pudo ser un ataque racista .
johel
#3 ¿Te has fijado como hemos pasado en menos de un mes de hablar de euskadi unicamente por Otegi a que sean todo noticias sobre crimenes en Euskadi...?
Dos noticias se leen mejor juntas. Te dejo la otra
www.lasexta.com/noticias/nacional/publicar-nacionalidad-detenidos-idea
Cincocuatrotres
País cojonudo nos están dejando!
Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor
Natxelas_IV
Cito de la noticia: El detenido, de 19 años y de origen magrebí.
Opinión personal: ns/nc.
