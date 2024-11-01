Navajazo en Bilbao y robos en 10 coches en Bizkaia

Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer en la capital vizcaína a un joven, de 19 años, por un presunto delito de lesiones graves. Tras una discusión, el arrestado atacó a la víctima con una navaja causándole heridas en el abdomen por las que tuvo que ser trasladado a un centro sanitario.
| etiquetas: bilbao , bizkaia , delincuencia
Comentarios bajo la linea
------------------------------------------------------------
La víctima es de origen latinoamericano, qué raro que lleguen los negativos al sub de sucesos cuando hay una víctima migrante, pudo ser un ataque racista .
Dos noticias se leen mejor juntas. Te dejo la otra
www.lasexta.com/noticias/nacional/publicar-nacionalidad-detenidos-idea
Opinión personal: ns/nc.