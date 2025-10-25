Naturgy recurre ante la Audiencia Nacional las medidas para que las renovables participen en el control de tensión

Naturgy ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra las normas de detalle técnico que regulan el servicio de control de tensión del sistema eléctrico aprobadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 12 de junio para que las tecnologías renovables participen el control de tensión, medida que se aceleró tras el apagón del pasado 28 de abril.