Naturgy recurre ante la Audiencia Nacional las medidas para que las renovables participen en el control de tensión

Naturgy ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra las normas de detalle técnico que regulan el servicio de control de tensión del sistema eléctrico aprobadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 12 de junio para que las tecnologías renovables participen el control de tensión, medida que se aceleró tras el apagón del pasado 28 de abril.

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Naturgy o Gas Natural SA como se llamaba antes es el auténtico enemigo de las renovables y la nuclear.
El único que sale beneficiario si hay más gas.

Mientras que el resto de eléctricas si quieren que se modifique el procedimiento de operación 7.4 para que todas las fuentes puedan hacer regulación dinámica de tensión
www.meneame.net/m/actualidad/electricas-siguen-batalla-contra-red-elec
#2 meneandotela
#1 la más ecológica?
Dragstat #3 Dragstat
#1 Quién lo iba a decir viendo el nombre que se ha puesto para engañarnos a todos.
