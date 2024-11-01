edición general
La naturaleza tóxica del capitalismo [en]

La naturaleza tóxica del capitalismo [en]

La abundante literatura dedicada a examinar la relación entre el capitalismo y la degradación medioambiental hace que sea bastante difícil aportar algo original. Pero en su nuevo libro, Free Gifts: Capitalism and the Politics of Nature, la teórica política Alyssa Battistoni hace precisamente eso al señalar las razones exactas por las que el capitalismo sigue sin valorar la naturaleza no humana, y lo que esto significa para la política y para nuestro futuro colectivo en este planeta.

Findeton
#1 Fue la URSS quien se cargó el Mar de Aral. En fin, votado sensacionalista.
azathothruna
Adam Smith era corto de miras.
Marx era un idealista con fallas.
Pero al menos marx no era tan corto de miras
BoosterFelix
Pero si el capitalismo se está volviendo superecológico: ahora que los pobres se están volviendo aporófobos y ya no quieren alimentar la empobrecedora explotación capitalista con la carne de sus propios hijos, la población se está reduciendo hasta que solo queden Amancio Ortega y Felipe VI en un inmenso campo que tendrán que cultivar con su sudor, y entonces la humanidad se extinguirá, lo cual le viene de puta madre a la biosfera terrestre.
