La NASA trae de vuelta a la Tierra a una tripulación tras enfermar un astronauta

La NASA convocó a los medios de comunicación con solo noventa minutos de antelación, algo poco habitual en la agencia. Tras la alerta generada por las noticias de ayer en las que se informó de un problema de salud de un tripulante de la Estación Espacial Internacional, la noticia no es sorprendente. Aún así, es llamativa, se trata de la primera evacuación médica desde la Estación Espacial Internacional en más de veinte años de operación.