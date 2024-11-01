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La NASA nombra al español Carlos García-Galán director ejecutivo del proyecto para su Base Lunar permanente

La NASA nombra al español Carlos García-Galán director ejecutivo del proyecto para su Base Lunar permanente

La Nasa ha situado al ingeniero malagueño Carlos García-Galán, en el centro de su nueva estrategia lunar tras su designación como program executive de Moon Base; es decir, director ejecutivo el programa con el que la agencia impulsa el desarrollo de una Base Lunar permanente. El nombramiento llega apenas unos meses después de que, en septiembre de 2024, fuera designado deputy manager, subdirector del programa Gateway: la estación espacial de camino al satélite de la tierra.

| etiquetas: nasa , carlos garcía-galán , base lunar
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4 comentarios
13 3 0 K 159 actualidad
elTieso #3 elTieso
Verás cuando el ICE se entere de que es español, a la NASA a detenerle.
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fisicorr #4 fisicorr
#2 Cierto. Pocas posibilidades hay de que esto suceda. Pero es algo que me da esperanza. Como ingeniero, la política no está entre mis prioridades, sin embargo el avance en la ciencia si.
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fisicorr #1 fisicorr
Se que es un brindis al sol, pero me alegro mucho por el.
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#2 PerritaPiloto
#1 No,nsi yo también me alegro, pero está en una organización sin estrategia que se dedica a dar bandazos. Croe que este cambio de alcance y planteamiento del proyecto es un paso en la dirección concreta, pero ahora mismo el objetivo del programa espacial estadounidense es "complacer al líder".
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