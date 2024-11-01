La NASA nombra al español Carlos García-Galán director ejecutivo del proyecto para su Base Lunar permanente

La Nasa ha situado al ingeniero malagueño Carlos García-Galán, en el centro de su nueva estrategia lunar tras su designación como program executive de Moon Base; es decir, director ejecutivo el programa con el que la agencia impulsa el desarrollo de una Base Lunar permanente. El nombramiento llega apenas unos meses después de que, en septiembre de 2024, fuera designado deputy manager, subdirector del programa Gateway: la estación espacial de camino al satélite de la tierra.