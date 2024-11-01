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La NASA elige a la Universidad de Sevilla como estación de seguimiento en la misión Artemis II

La NASA elige a la Universidad de Sevilla como estación de seguimiento en la misión Artemis II

Los trabajos de seguimiento se desarrollan en colaboración con la empresa española Integrasys, especializada en sistemas de comunicaciones y seguimiento espacial

| etiquetas: nasa , universidad de sevilla , artemis ii , integrasys , sevilla
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3 comentarios
4 1 0 K 53 actualidad
Gry #2 Gry
Si fueran chinos sería una base para el espionaje de satélites: www.rionegro.com.ar/politica/la-base-china-en-neuquen-vuelve-a-inquiet
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#1 Quillotro
¿Lo sabe Trump?
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#3 Almirantecaraculo
Bien pensado, los andaluces echan la siesta y a la luna solo se puede ir de noche. Les pilla descansados.
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menéame