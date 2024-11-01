edición general
La NASA desmiente la hipótesis de Loeb: el objeto interestelar 3I/ATLAS no sería una nave alienígena

La agencia asegura que todo apunta a que 3I/ATLAS es un cometa típico, con características bien documentadas: desprende gases y polvo, sigue una trayectoria coherente con un cuerpo de origen natural y no presenta anomalías que justifiquen interpretaciones más extraordinarias. Si bien siempre es posible que nuevas observaciones aporten información adicional, la conclusión actual es inequívoca: no hay pruebas que respalden que se trate de un artefacto extraterrestre.

sotillo #1 sotillo
Aunque se comporte como un murciano terrestre no es
Nitanmal #2 Nitanmal
¿"no hay pruebas que respalden que se trate de un artefacto extraterrestre"???
tunic #3 tunic
#2 La clave está en "artefacto".
