5
meneos
32
clics
La NASA buscaba hielo bajo el suelo marciano. Encontró algo más inquietante. Sales capaces de mantener agua líquida a −70 °C
Una perforación rutinaria en Marte ha destapado sales higroscópicas que cambian lo que creíamos saber sobre el agua, la química activa del planeta rojo y sus posibles nichos habitables.
|
etiquetas
:
marte
,
nada
,
agua
,
vida
4
1
1
K
56
ciencia
5 comentarios
4
1
1
K
56
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
HeilHynkel
*
Yo lo llamaría
interesante
, no
inquietante
. Pero claro, no dejes que una noticia
interesante
te joda un titular
inquietante
.
Inquietante
sería descubrir una civilización marciana que se está preparando para invadir la Tierra.
4
K
60
#3
Mustela
#1
¡Inquietante, apoteósico, apocalíptico!
0
K
11
#2
MJDeLarra
#1
Eso sería esperanzador, más que inquietante...
0
K
10
#4
Mustela
#2
Eso de haber esperanza para vivir en Marte, pero que teniendo ya la Tierra no tiene sentido cambiar de hábitat en realidad.
0
K
11
#5
Vamohacalmano
#4
Se lo voy a decir al chino del bar de mi barrio, oye que teniendo China ¿por qué cambias de hábitat en realidad?
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Inquietante sería descubrir una civilización marciana que se está preparando para invadir la Tierra.