La NASA buscaba hielo bajo el suelo marciano. Encontró algo más inquietante. Sales capaces de mantener agua líquida a −70 °C

Una perforación rutinaria en Marte ha destapado sales higroscópicas que cambian lo que creíamos saber sobre el agua, la química activa del planeta rojo y sus posibles nichos habitables.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Yo lo llamaría interesante, no inquietante. Pero claro, no dejes que una noticia interesante te joda un titular inquietante.

Inquietante sería descubrir una civilización marciana que se está preparando para invadir la Tierra.
#3 Mustela
#1 ¡Inquietante, apoteósico, apocalíptico!
MJDeLarra #2 MJDeLarra
#1 Eso sería esperanzador, más que inquietante...
#4 Mustela
#2 Eso de haber esperanza para vivir en Marte, pero que teniendo ya la Tierra no tiene sentido cambiar de hábitat en realidad.
#5 Vamohacalmano
#4 Se lo voy a decir al chino del bar de mi barrio, oye que teniendo China ¿por qué cambias de hábitat en realidad?
