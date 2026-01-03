edición general
La NASA anuncia la vuelta del ser humano a la Luna entre febrero y abril de 2026

La NASA anunció este viernes que la ventana de lanzamiento de la misión tripulada Artemis II se abrirá el 6 de febrero y se extenderá hasta abril, marcando el regreso de astronautas estadounidenses al entorno lunar por primera vez en más de cinco décadas. Artemis II será un vuelo de prueba de aproximadamente 10 días y el primero tripulado del programa Artemis, con lanzamiento previsto a más tardar en abril próximo, según informó la agencia espacial en un video publicado hoy.

#2 ManTK
Acaban de reclutar a un voluntario.
3 K 47
azathothruna #3 azathothruna
Alguien hace apuestas de que estallara o fracasara de otro modo?
Los chinos si que llegaran fuerte a la Luna y a marte
1 K 17
lixivia #1 lixivia
¿Allí se van a llevar a Maduro?
1 K 17
iñakiss #4 iñakiss
#1 en la cara oculta, con los nazis….
0 K 10
a69 #7 a69
#4 De donde salió Trump
0 K 10
#9 diablos_maiq *
#6 especialmente antes que algún meneante :roll:
0 K 10
#5 diablos_maiq
Noticia que llega 6 días tarde
0 K 10
elsnons #6 elsnons
#5 se enteran antes en Moldavia de las noticias que parte. de los eeuu que España .
0 K 10
eldeloli #10 eldeloli
Había que volver a por el operador de la cámara.
0 K 7
Solinvictus #11 Solinvictus
Tendrán un marcolunatico?
0 K 7
#8 Bilardezz
En el 1969 usaron a Stanley Kubrick en toda la farsa, ¿a qué director de cine han reclutado ahora? Con la IA lo tienen muy fácil.
5 K -20
Veelicus #13 Veelicus
#8 madre de dios lo que hay que leer
0 K 11

