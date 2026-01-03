La NASA anuncia la vuelta del ser humano a la Luna entre febrero y abril de 2026

La NASA anunció este viernes que la ventana de lanzamiento de la misión tripulada Artemis II se abrirá el 6 de febrero y se extenderá hasta abril, marcando el regreso de astronautas estadounidenses al entorno lunar por primera vez en más de cinco décadas. Artemis II será un vuelo de prueba de aproximadamente 10 días y el primero tripulado del programa Artemis, con lanzamiento previsto a más tardar en abril próximo, según informó la agencia espacial en un video publicado hoy.