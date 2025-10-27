La NASA activa discretamente uno de los mecanismos de seguridad planetaria por el cometa 3I/ATLAS

La Red Internacional de Alerta de Asteroides anuncia una campaña de observación de cometas, del 27/10/2025 al 27/01/2026, para introducir métodos que mejoren la astrometría a partir de observaciones de cometas. La campaña se centrará en el cometa 3I/ATLAS (C/2025 N1) para ejercitar la capacidad de la comunidad de observadores para obtener astrometría precisa. Como preparación para la campaña, se realizará un taller sobre técnicas para medir correctamente la astrometría de cometas», señala el comunicado del Minor Planet Center de Harvard