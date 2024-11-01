edición general
Los narcos consolidan su poder en barrios populares ante el desmantelamiento del Estado liderado por Milei en Argentina

Tras los dramáticos recortes del gasto público, son los jefes de las bandas los que apoyan los comedores y ofrecen préstamos y puestos de trabajo en los barrios pobres, denuncian los vecinos. En los barrios populares vulnerables es donde los recortes del gasto público se han sentido con mayor dureza, con reducciones drásticas de la cantidad de alimentos para los comedores sociales, así como en las subvenciones para cocineros y trabajadores sociales.

sxentinel #1 sxentinel
Que grupos criminales sustituyen al estado cuando se desmantela? Me pinchas y no sangro. :palm:
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 “entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia”
www.meneame.net/story/javier-milei-tendencia-entre-estado-mafia-quedo-
#8 j-light
#5 Madre de dios...

#1 Cuando se critica (muchas veces con razón) a la policía, no saben lo que es vivir en un estado donde varios grupos se disputan la autoridad, porque la autoridad siempre se disputa. No es que si desaparece la policía, o el estado, no haya nada que lo reemplace.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#5

"si siempre habrá crimen, que por lo menos sea crimen organizado".

Havelock Vetinari, patricio de Ankh-Morpork
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Por eso a Feijoo le mola tanto la política de Milei. :-D
HeilHynkel #3 HeilHynkel
los jefes de las bandas los que apoyan los comedores y ofrecen préstamos y puestos de trabajo en los barrios pobres, denuncian los vecinos.

Tampoco os engañéis, esto no se hace por bondad, están estableciendo un perímetro clientelistas a su alrededor que luego les protegerá y encubrirá e incluso les vale como cantera para reclutar futuros mafiosos.
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
#3 No es nuevo, ese populismo ya lo vivimos aquí con Sito Miñanco
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

O Pablo Escobar en Colombia, o la Mafia en Italia o en EEUU. O en España lo tenemos en los bandoleros de Sierra Morena o la propia leyenda de Robin Hood.
#10 omega7767
normal que Miley recorte en gasto social y comedores ahora que ha eliminado la pobreza en Argentina :troll:
The_real_deal #6 The_real_deal
Mafia o democracia debe ser esto
The_real_deal #11 The_real_deal
La empresa privada haciéndose cargo de los huecos dejados por los recortes.
