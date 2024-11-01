Los narcos consolidan su poder en barrios populares ante el desmantelamiento del Estado liderado por Milei en Argentina

Tras los dramáticos recortes del gasto público, son los jefes de las bandas los que apoyan los comedores y ofrecen préstamos y puestos de trabajo en los barrios pobres, denuncian los vecinos. En los barrios populares vulnerables es donde los recortes del gasto público se han sentido con mayor dureza, con reducciones drásticas de la cantidad de alimentos para los comedores sociales, así como en las subvenciones para cocineros y trabajadores sociales.
| etiquetas: milei , motosierra gripada , narcos , libertarios
#1 Cuando se critica (muchas veces con razón) a la policía, no saben lo que es vivir en un estado donde varios grupos se disputan la autoridad, porque la autoridad siempre se disputa. No es que si desaparece la policía, o el estado, no haya nada que lo reemplace.
"si siempre habrá crimen, que por lo menos sea crimen organizado".
Havelock Vetinari, patricio de Ankh-Morpork
Tampoco os engañéis, esto no se hace por bondad, están estableciendo un perímetro clientelistas a su alrededor que luego les protegerá y encubrirá e incluso les vale como cantera para reclutar futuros mafiosos.
O Pablo Escobar en Colombia, o la Mafia en Italia o en EEUU. O en España lo tenemos en los bandoleros de Sierra Morena o la propia leyenda de Robin Hood.