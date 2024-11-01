Los narcos consolidan su poder en barrios populares ante el desmantelamiento del Estado liderado por Milei en Argentina

Tras los dramáticos recortes del gasto público, son los jefes de las bandas los que apoyan los comedores y ofrecen préstamos y puestos de trabajo en los barrios pobres, denuncian los vecinos. En los barrios populares vulnerables es donde los recortes del gasto público se han sentido con mayor dureza, con reducciones drásticas de la cantidad de alimentos para los comedores sociales, así como en las subvenciones para cocineros y trabajadores sociales.