Nadie vio venir el dardo de María José Campanario a Ayuso tras las críticas del cardiólogo Aurelio Rojas a la renovación de 'La Revuelta'

María José Campanario, odontóloga de profesión, ha sorprendido a todo el mundo al reaccionar al comentado vídeo que el cardiólogo Aurelio Rojas ha publicado en Instagram, cargando contra la renovación millonaria de La Revuelta y la falta de inversión para la investigación de Mariano Barbacid contra el cáncer de páncreas.

cocolisto #1 cocolisto
Toda esta gentuza nunca habla de las ayudas a la banca, a las eléctricas, a los fabricantes de coches, la transferencia de fondos a la sanidad y enseñanza privada,a tantas obras inútiles... ¿Pardillos, ignorantes o muy interesados?
#2 sorecer
Es que construir una nave de almacenaje y centro de formación por 150 millones de euros, es un éxito.

Pero nos vamos a quedar a cuadros cuando venga la ciudad de la justicia II. La primera nos costó 105 millones de euros y fue un robo a mano armada. Esta están hablando de 605 millones de euros... Poco nos roban para lo guapa que es.
starwars_attacks #3 starwars_attacks
si la inversión se utiliza para maltratar animales, como hace el cnio colaborando con vivotecnia, es mejor que no la haya.

Así que me alegro de que no les den dinero.

Si se investigara bien, no maltratarían animales para encontrar fármacos. Pero como son unos chapuceros,pasa lo que pasa. Se lo dice una ex estudiante de medicina, que vió como tiraban por los suelos la investigación de antonio Bru, por envidia.
Fumanchu #5 Fumanchu
#3 Fui alumno de Bru, buen profesor mejor persona.
Febrero2034 #4 Febrero2034
6 envíos en 1 hora...
