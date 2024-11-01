edición general
Los (nada pacifistas) méritos de María Corina Machado

Los (nada pacifistas) méritos de María Corina Machado

Este año el Premio Nobel de la Paz no lo ha ganado Trump... pero como si lo fuera. Puestos a revisar su historial de animadora golpista, empecemos desde el principio, porque "de casta le viene al galgo". María Corina Machado es una representante pura de la oligarquía venezolana. Mientras algunos suspiran aliviados porque el Premio Nobel de la Paz 2025 no haya caído en manos de Donald Trump, quien no ha dejado de autopostularse, el comité noruego que decide sobre este galardón ha decidido concedérselo a la líder de la oposición venezolana.

Antipalancas21
Pero un repaso a su trayectoria, a la hemeroteca y a sus declaraciones ponen muy en cuestión este nombramiento. Independientemente de la opinión que se tenga sobre el actual gobierno de Venezuela, los continuos llamamientos a golpes de Estado o a intervenciones militares, instigar la actuación desestabilizadora de bandas violentas (las guarimbas), o las probadas complicidades de Machado con Trump, con Bush y con lo más tenebroso de la ultraderecha mundial no parecen las mejores credenciales de «paz, democracia y concordia» para recibir el Premio Nobel de la Paz.
5 K 79
cenutrios_unidos
#1 Si no eres un genocida monta guerras no tienes posibilidades de tener un Nobel de la paz.
0 K 15
angeloso
#1 El Nobel de la Paz no tiene ningún valor ni indica que una persona haya hecho nada por la paz.

Para muestra, Obama o Kissinger.
0 K 10
Antipalancas21
#7 El nobel de la paz ha demostrado que es una mierda, aunque lo quitaran no pasaba nada.
0 K 20
Findeton
#1 El golpe de estado lo dio Maduro al perder las elecciones pero quedarse en el gobierno. Un auto-golpe en toda regla.

Machado sólo exige que vuelva la democracia a Venezuela.
0 K 13
Antipalancas21
#15 Jajajajajaja, la democracia de Trump, verdad.
0 K 20
Findeton
#21 Se ve que no te gusta la democracia. Ganó Edmundo, acéptalo, no pasa nada por reconocer que estás en contra de la democracia.
0 K 13
IkkiFenix
Una golpista de manual. Si esta es la alternativa a maduro pobres venezolanos...
2 K 42
#5 Daniel2000
#2 "Golpista de manual".

- No como Nicolas Maduro , un DEMOCRATA pero con mayúsculas, un presidente del pueblo bolivariano, un demócrata ...

- ¿ Y por qué Nicolás no publica las actas de las últimas elecciones ?

- No ha tenido tiempo.

- Oiga, que fueron en Julio del 2024

- Eh .... fascista, nazi, ultraderechista ...
1 K 25
#6 IkkiFenix
#5 Una cosa no quita la otra. Esta señora esta a favor de que den un golpe de estado en su país para colocarse ella de presidente, incluso apoya una invasión militar de EEUU para robar el petróleo de Venezuela. Es peor que Maduro.
2 K 28
Pontecorvo
#6 El golpe de estado lo dio Maduro que todavía no enseñó las actas.
1 K 21
IkkiFenix
#8 Y esta corrupta apoyó golpes de Estado contra Maduro y antes de Maduro. Luego es una golpista.
1 K 30
Findeton
#9 No es golpista, exige que gobierne quien ganó las elecciones. Y lo de corrupta, tampoco hay información verídica al respecto.
0 K 13
Antipalancas21
#8 Y ella que enseño, las suyas con trampas incluidas, donde esta el presidente electo Edmundo González, en alguna baticueva seguramente con Guaidó.
0 K 20
#10 Daniel2000
#6 Tan sencillo como que Maduro publique las actas ... y se vea quien es el presidente legitimo del pais.

¿ Que problema hay ?

Venezuela tercer país del mundo con mayor inflación (detrás de Sudán y Zimbawe)
Venezuela, país con mayores reservas petrolíferas del mundo (por delante de Irak, Iran, Kuwait, Arabia Saudita ...)
Venezuela, el país que ostenta el record de mayor éxodo de civiles en la historia moderna.
Venezuela, donde el 51% de la población vive en pobreza extrema.


Pero bueno, dejemos a Maduro, que acaba de llegar, y ahora lo resuelve.
0 K 12
#12 IkkiFenix
#10 Que si que si, pero que solo digo que esta señora es peor que Maduro y una golpista, que ya pedía golpes antes de que Maduro fuera presidente. ¿Como se le puede dar el Nobel de la Paz a alguien que va pidiendo golpes de estado o invasiones en su propio país? En España llevaría tiempo en la cárcel.
0 K 10
Findeton
#12 Una señora que no ha gobernado y pide democracia, ¿peor que un dictador que tortura niños en el Helicoide?

Tu brújula moral está rota.
0 K 13
#19 Daniel2000
#12 claro, eso de rebelarte contra el gobierno en el poder

Premios nobel de la paza.
Narges Mohammadi ...activista iraní, luchaba por las mujeres.
Alés Bialiatski, bielorruso - ruso, encarcelado por denunciar a su país.
Liu Xiaobo, chino, por rebelarse contra su gobierno.
El XIV dalái lama (Tenzin Gyatso), liberación del Tibet.


Pero bueno, eso de hacer revoluciones civiles, solo es legitimo si lo hace la izquierda contra una dictatura de derecha ...
0 K 12
#25 Daniel2000
#12 En Venezuela llevaría tiempo en la cárcel, si no hubiese estado escondida estos años.

Como en Cuba ...( en China o en Corea del Norte, habría desaparecido).
0 K 12
#20 Daniel2000
#18 Pues tienes que ir con tu señora, una buena temporada ... que te sentará bien.

O espera que pasen unos años, y cambiemos de gobierno ... que igual te lo dan sin receta ... gratis.
0 K 12
TripleXXX
Si, te lo recomiendo, no hablo de tu señora que, me figuro, sera tu mano derecha.
0 K 8
TripleXXX
Quizás tenga un problema de cervicales que le produzcan mareos e ideas locas.
Dicen que colgarse de los pies boca abajo hace maravillas con las cervicales.
0 K 8
#11 Daniel2000
#4 Lo de colgarse de pies boca abajo ... ¿lo dices por alguien?

Es por aclarar.

¿ O eres de los que tira la piedra y se esconde ?
0 K 12
TripleXXX
#11 No, yo iba a un fisio que tenía una máquina para eso y era muy buena para las contracturas, no sé si era italiana pero me suena.
0 K 8
#13 angar300
Ha cambiado el enfoque del premio. Ahora el encuadre gira hacia la paz... de los muertos. Sobre todo, de los que ayudas a hacer, no de los que ayudas a evitar.
0 K 7
#14 AlexGuevara
Corina Luther King
0 K 7
#26 Chuache_cientifico
El nobel de la paz es una herramienta de propaganda de las buenas.
0 K 7

