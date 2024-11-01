Los (nada pacifistas) méritos de María Corina Machado

Este año el Premio Nobel de la Paz no lo ha ganado Trump... pero como si lo fuera. Puestos a revisar su historial de animadora golpista, empecemos desde el principio, porque "de casta le viene al galgo". María Corina Machado es una representante pura de la oligarquía venezolana. Mientras algunos suspiran aliviados porque el Premio Nobel de la Paz 2025 no haya caído en manos de Donald Trump, quien no ha dejado de autopostularse, el comité noruego que decide sobre este galardón ha decidido concedérselo a la líder de la oposición venezolana.