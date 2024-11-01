Los (nada pacifistas) méritos de María Corina Machado

Este año el Premio Nobel de la Paz no lo ha ganado Trump... pero como si lo fuera. Puestos a revisar su historial de animadora golpista, empecemos desde el principio, porque "de casta le viene al galgo". María Corina Machado es una representante pura de la oligarquía venezolana. Mientras algunos suspiran aliviados porque el Premio Nobel de la Paz 2025 no haya caído en manos de Donald Trump, quien no ha dejado de autopostularse, el comité noruego que decide sobre este galardón ha decidido concedérselo a la líder de la oposición venezolana.
| etiquetas: corina machado , pacifista. historial , animadora , golpista
Para muestra, Obama o Kissinger.
Machado sólo exige que vuelva la democracia a Venezuela.
- No como Nicolas Maduro , un DEMOCRATA pero con mayúsculas, un presidente del pueblo bolivariano, un demócrata ...
- ¿ Y por qué Nicolás no publica las actas de las últimas elecciones ?
- No ha tenido tiempo.
- Oiga, que fueron en Julio del 2024
- Eh .... fascista, nazi, ultraderechista ...
¿ Que problema hay ?
Venezuela tercer país del mundo con mayor inflación (detrás de Sudán y Zimbawe)
Venezuela, país con mayores reservas petrolíferas del mundo (por delante de Irak, Iran, Kuwait, Arabia Saudita ...)
Venezuela, el país que ostenta el record de mayor éxodo de civiles en la historia moderna.
Venezuela, donde el 51% de la población vive en pobreza extrema.
Pero bueno, dejemos a Maduro, que acaba de llegar, y ahora lo resuelve.
Tu brújula moral está rota.
Premios nobel de la paza.
Narges Mohammadi ...activista iraní, luchaba por las mujeres.
Alés Bialiatski, bielorruso - ruso, encarcelado por denunciar a su país.
Liu Xiaobo, chino, por rebelarse contra su gobierno.
El XIV dalái lama (Tenzin Gyatso), liberación del Tibet.
Pero bueno, eso de hacer revoluciones civiles, solo es legitimo si lo hace la izquierda contra una dictatura de derecha ...
Como en Cuba ...( en China o en Corea del Norte, habría desaparecido).
O espera que pasen unos años, y cambiemos de gobierno ... que igual te lo dan sin receta ... gratis.
Dicen que colgarse de los pies boca abajo hace maravillas con las cervicales.
Es por aclarar.
¿ O eres de los que tira la piedra y se esconde ?