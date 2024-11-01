edición general
La Nación Navajo rechazó un proyecto hidroeléctrico. Los funcionarios de Trump quieren asegurarse de que las tribus no puedan volver a hacerlo [Ing]

El secretario de Energía de EE. UU. afirmó que permitir a las tribus opinar sobre los proyectos energéticos en sus territorios crea «cargas innecesarias para el desarrollo de infraestructuras críticas». Más de 20 tribus y asociaciones tribales, principalmente del suroeste y el noroeste del Pacífico, grupos ecologistas y funcionarios electos, entre ellos el representante Frank Pallone, demócrata de Nueva Jersey, enviaron cartas instando a la FERC a continuar con su política actual.

JanSmite #1 JanSmite
Eh, y si se siguen oponiendo, se les envía mantas con viruela, o al Séptimo de Caballería con Custer al mando…… :-P
2 K 47
smilo #4 smilo
#1 eso era en los tiempos antiguos, ahora los declararán terroristas, los meterán en guantanamo y arreglado
0 K 12
Fran_Ramos #3 Fran_Ramos
Estos indios deberían de irse a su país... :shit:
2 K 37
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Preparando aviones camino de Honduras....
0 K 17
jm22381 #5 jm22381
Los campos eólicos son el mal pero construir pantanos sobre las tumbas de tus ancestros es bien... :roll:
0 K 17
Veelicus #6 Veelicus
Que razon tiene trump, algunos inmigrantes son realmente peligrosos!
0 K 11

