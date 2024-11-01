La Nación Navajo rechazó un proyecto hidroeléctrico. Los funcionarios de Trump quieren asegurarse de que las tribus no puedan volver a hacerlo [Ing]

El secretario de Energía de EE. UU. afirmó que permitir a las tribus opinar sobre los proyectos energéticos en sus territorios crea «cargas innecesarias para el desarrollo de infraestructuras críticas». Más de 20 tribus y asociaciones tribales, principalmente del suroeste y el noroeste del Pacífico, grupos ecologistas y funcionarios electos, entre ellos el representante Frank Pallone, demócrata de Nueva Jersey, enviaron cartas instando a la FERC a continuar con su política actual.