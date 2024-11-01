Myrient cierra en marzo: adiós a los 390 TB de ISO/ROM de juegos

La emulación es una forma habitual de preservar un medio como son los videojuegos. Estos tienen un tiempo de vida limitado y son reemplazados por nuevos juegos que llegan a consolas más modernas. Por suerte, hay comunidades y plataformas que se encargan hacer la labor de permitir la subida y descarga de ROMs e ISOs de juegos antiguos. Myrient es una web que dispone de nada menos que 390 TB de videojuegos para la preservación del medio, pero su creador ha anunciado su cierre para el 31 de marzo debido a que los costes superan por mucho a los...