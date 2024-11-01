edición general
Myrient cierra en marzo: adiós a los 390 TB de ISO/ROM de juegos

La emulación es una forma habitual de preservar un medio como son los videojuegos. Estos tienen un tiempo de vida limitado y son reemplazados por nuevos juegos que llegan a consolas más modernas. Por suerte, hay comunidades y plataformas que se encargan hacer la labor de permitir la subida y descarga de ROMs e ISOs de juegos antiguos. Myrient es una web que dispone de nada menos que 390 TB de videojuegos para la preservación del medio, pero su creador ha anunciado su cierre para el 31 de marzo debido a que los costes superan por mucho a los...

4 comentarios
shinjikari #1 shinjikari
El protocolo bittorrent sigue existiendo.
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
A ver, entré el fin de semana y es un caos, en lugar de tener ordenados las roms, tiene como colecciones subidas a saco sin apenas ordenar y evidentemente roms duolicadas, triplicadas, etc. un caos

Juraría que con un poco de cariño y poniendo orden, esos 390TB solo ocuparían unos pocos TB, pero ellos sabrán

Aprovechad y echad un ojo, yo me bajé un par de cosas
#3 Eukherio
#2 No es fácil de solucionar. Hasta los 16 bits ocupan una mierda los juegos, pero después de PS2 la cosa escala a lo bestia y no hay mucho que puedas hacer para ahorrar espacio.
