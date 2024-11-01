Musk pide hasta 134.000 millones de dólares por daños y perjuicios a OpenAI y Microsoft

Elon Musk quiere que OpenAI Inc. y Microsoft le paguen una indemnización de entre 79.000 y 134.000 millones de dólares por sus acusaciones de que la empresa de IA generativa lo defraudó al abandonar sus raíces sin fines de lucro y asociarse con el gigante del software. El abogado de Elon Musk detalló la solicitud de indemnización por daños y perjuicios en un expediente judicial el viernes, un día después de que un juez federal rechazara una oferta final de OpenAI y Microsoft para evitar un juicio con jurado en Oakland, California.