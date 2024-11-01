edición general
El músico asturiano que arremete contra la visita de Pedro Sánchez a La Benéfica: «Estoy indignado»

Pablo Und Destruktion carga contra el presidente y califica al centro cultural de Infiesto como «propaganda pura y dura no ya del poder, sino de Pedro Sánchez»

