Música navideña para quienes odian la navidad (Ing)

La Navidad y otras festividades de esta época del año se apropiaron de una celebración anterior del solsticio de invierno. David Byrne (Ex Talking Heads) presenta en su radio, una lista de canciones alegres y divertidas que insinúan y hacen referencia a las festividades. No se trata sobre el solsticio ni tiene una intención pagana. Son solamente una playlist para disfrutar. Enlace web; www.davidbyrne.com/player/4818
Y la mejor peli navideña ... El día de la Bestia.
El solsticio de invierno marca el día más corto del año en el hemisferio norte, el punto de inflexión en el que los días comienzan, poco a poco, a alargarse.
La Navidad y otras festividades de esta época del año se apropiaron de una celebración anterior del solsticio de invierno. En nuestro calendario actual, se celebra el 21 de diciembre, pero en el antiguo calendario romano, era el 25, nuestro actual día de Navidad. Conmemorado en Stonehenge, el Cañón del Chaco (Nuevo México),… » ver todo el comentario
youtu.be/oiTB8YKc018