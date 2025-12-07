Museo de Louvre: cientos de obras escritas dañadas por una fuga de agua

Una fuga de agua ocurrida el 26 de noviembre dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades Egipcias del Louvre, según informó el museo confirmando una información del medio La Tribune de l'Art. Se calcula que entre 300 y 400 obras han sido afectadas por esta fuga de agua, la mayoría de ellas revistas de egiptología y documentación científica utilizadas por los investigadores. Se trata principalmente de obras encuadernadas que datan de finales del siglo XIX y principios del XX. La fuga de agua se descubrió en la red hidráulica que...