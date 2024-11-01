Las musarañas de Australia se han extinguido [ITA]

Se trata de la especie número 39 extinta en la isla en los últimos 200 años. Las musaraña son pequeños mamíferos del género Soricidae divididos en 28 géneros y 197 especies y distribuidas por todo el mundo. La musaraña de la isla de Navidad (Crocidura trichura ), la única especie que estaba presente en Australia se acaba de declarar extinta. La isla de Navidad se encuentra a 1500 kilómetros de Australia, geógraficamente al sur de Indonesia pero políticamente pertenece al país australiano. No hay explicación de por qué se han extinguido.