Las musarañas de Australia se han extinguido [ITA]

Se trata de la especie número 39 extinta en la isla en los últimos 200 años. Las musaraña son pequeños mamíferos del género Soricidae divididos en 28 géneros y 197 especies y distribuidas por todo el mundo. La musaraña de la isla de Navidad (Crocidura trichura ), la única especie que estaba presente en Australia se acaba de declarar extinta. La isla de Navidad se encuentra a 1500 kilómetros de Australia, geógraficamente al sur de Indonesia pero políticamente pertenece al país australiano. No hay explicación de por qué se han extinguido.
Las musarañas de Australia no se han extinguido. Titular engañoso
Se han extinguido las de esa isla, que encima está a tomar viento de Australia.
Rara es la semana que el gato de mi prima no le caza alguna y se la mete en casa. Y las musarañas son lo menos malo, claro. El gato caza de todo.
I toporagni dell'isola di Natale, gli unici presenti in Australia, si sono estinti: è la 39esima specie che subisce questo destino negli ultimi 200 anni.
Quizás el periodista ha confundido isla de Navidad con todo el país de Australia y como dices, haya más especies en el continente.