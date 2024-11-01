edición general
17 meneos
53 clics
Murió Ernesto Acher, figura del inicio de Les Luthiers

Murió Ernesto Acher, figura del inicio de Les Luthiers

Murió Ernesto Acher, un músico que logró pasar las barreras de los estilos y logró unir a la música clásica con el jazz, siempre con una mirada desde el humor. Fue integrante de Les Luthiers entre 1971 y 1986, donde sobresalió junto al exquisito elenco como compositor, actor, cantante y ejecutante de más de una veintena de instrumentos. Más adelante fundó La Banda Elástica, nucleando a destacadas figuras del jazz argentino.

| etiquetas: ernesto archer , muerte , les luthiers
14 3 0 K 327 actualidad
5 comentarios
14 3 0 K 327 actualidad
estemenda #4 estemenda *
Vaya racha, la de peña que viene palmando últimamente que no se había muerto nunca.
0 K 12
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Aguante hoy la cultura argentina :-(
0 K 11
Marsela #5 Marsela
Descansa en paz, genio.:'( Gracias por tantas risas.
0 K 9
ctrlaltsupr1 #1 ctrlaltsupr1 *
Cuando Acher dejó Les Luthiers (o le echaron, que yo nunca lo supe), el grupo bajó en barrena.
También fue crucial el fallecimiento del negro Fontanarrosa.
Descanse en Paz.
0 K 7
#2 lameth
#1 Creo que se fue, pero porque se llevaba fatal con Daniel.
0 K 10

menéame