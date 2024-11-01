Murió Ernesto Acher, figura del inicio de Les Luthiers

Murió Ernesto Acher, un músico que logró pasar las barreras de los estilos y logró unir a la música clásica con el jazz, siempre con una mirada desde el humor. Fue integrante de Les Luthiers entre 1971 y 1986, donde sobresalió junto al exquisito elenco como compositor, actor, cantante y ejecutante de más de una veintena de instrumentos. Más adelante fundó La Banda Elástica, nucleando a destacadas figuras del jazz argentino.