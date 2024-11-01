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Un murciélago comiendo un plátano

Un murciélago comiendo un plátano  

Un murciélago que fue salvado en Queensland y que estaba impaciente por poder devorar una banana.

| etiquetas: murciélago , plátano
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3 comentarios
10 2 0 K 205 OYOYOY
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Resulta que los murciélagos también son bonitos... :-/ youtube.com/shorts/o8306Ov-ss4?is=_sNu8LcTlOsI2cH_

Por dios! El planeta Tierra es un infierno de animales adorables.
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tommyx #3 tommyx
Un zorro murciélago....oyoyoyoyoy
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inventandonos #2 inventandonos
oyoyoyoy !
Por cierto, igual mejor no atragantarlo boca arriba, o que? :shit:
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menéame