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Un murciélago comiendo un plátano
Un murciélago que fue salvado en Queensland y que estaba impaciente por poder devorar una banana.
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murciélago
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plátano
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#1
Leclercia_adecarboxylata
*
Resulta que los murciélagos también son bonitos...
youtube.com/shorts/o8306Ov-ss4?is=_sNu8LcTlOsI2cH_
Por dios! El planeta Tierra es un infierno de animales adorables.
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#3
tommyx
Un zorro murciélago....oyoyoyoyoy
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#2
inventandonos
oyoyoyoy !
Por cierto, igual mejor no atragantarlo boca arriba, o que?
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Por dios! El planeta Tierra es un infierno de animales adorables.
Por cierto, igual mejor no atragantarlo boca arriba, o que?