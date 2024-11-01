edición general
El mundo MAGA desata una nueva guerra civil por los ataques de Trump a Irán

El mundo MAGA desata una nueva guerra civil por los ataques de Trump a Irán

Referentes del trumpismo de primera hora como la excongresista Marjorie Taylor Greene o el comentarista ultra Tucker Carlson evidencian el cisma entre los seguidores del presidente de EEUU por lanzar una nueva guerra internacional.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Lo de Trump con Irán huele muy mucho a Epstein. A ver si con un poco de suerte se le tuerce la cosa y le devoran sus propias crías.
4 K 44
Arkhan #5 Arkhan
#2 ¿Alguien no tiene claro que hay ciertas élites que van a literalmente destruir el planeta antes que responder por un delito?
1 K 22
#6 PerritaPiloto
#2 La explicación más sencilla es que Trump es un mentiroso y que Netanyahu es un pesado.

Irán quiere aniquilar Israel, al menos si no vuelven a sus fronteras reconocidas por Naciones Unidas, aunque sospecho que quieren que desaparezca. El acuerdo nuclear para que Irán se desarme, le deja dinero ese dinero disponible para financiar milicias y armarse de manera no nuclear. Así que lo racional para cualquier lider Israelí es bombardear Irán, tenga el país persa o no las tenga. Y usar a países…   » ver todo el comentario
0 K 8
themarquesito #9 themarquesito
Me encanta la pelea entre MTG y Loomer. A @Verdaderofalso y a mí nos van a faltar palomitas
0 K 20
#3 Suleiman
Por ahí, es por donde se le puede hacer daño.
0 K 13
ombresaco #1 ombresaco
...mientras la internacional MAGA parece apoyar sin dudar a Trump
0 K 12
joffer #7 joffer
A mi estas noticias del Mundo MAGA me recuerda a cuendo decían que Putin tenía una grave enfermedad y se iba a morir en 3 meses, con imagenes de sus manos temblando... puede ser un deseo de quién lo publica pero no una realidad.
0 K 12
Kantinero #8 Kantinero
NO falla nunca, la extrema derecha siempre acaban a ostias entre ellos, y seguirá siendo así debido a su intolerancia, en cuanto tienen una diferencia mínima con algún compañero pasa a ser el enemigo, así acaban entre ellos, da igual el país
0 K 12

