El mundo MAGA desata una nueva guerra civil por los ataques de Trump a Irán

Referentes del trumpismo de primera hora como la excongresista Marjorie Taylor Greene o el comentarista ultra Tucker Carlson evidencian el cisma entre los seguidores del presidente de EEUU por lanzar una nueva guerra internacional.
Irán quiere aniquilar Israel, al menos si no vuelven a sus fronteras reconocidas por Naciones Unidas, aunque sospecho que quieren que desaparezca. El acuerdo nuclear para que Irán se desarme, le deja dinero ese dinero disponible para financiar milicias y armarse de manera no nuclear. Así que lo racional para cualquier lider Israelí es bombardear Irán, tenga el país persa o no las tenga. Y usar a países… » ver todo el comentario