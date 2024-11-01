En un mundo en guerra es más importante que nunca reclamar la soberanía alimentaria

Hace 30 años surgió la Vía Campesina, organización internacional para la reivindicación de la soberanía alimentaria. Hoy este concepto es más importante que nunca. La soberanía alimentaria no se basa únicamente en producir suficientes alimentos sino en que la alimentación deje de ser un negocio, un arma de guerra y un sistema de creación de injusticia. Ahora que la guerra amenaza la agricultura mundia: Unidos contra el imperialismo, el neocolonialismo, la criminalización de nuestras luchas y el despojo de nuestros territorios.