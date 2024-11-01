edición general
El mundo del automóvil se está volviendo eléctrico, sin Estados Unidos [EN]

¿Cómo hemos llegado a esta situación? El abandono de los vehículos eléctricos por parte de Detroit es el resultado de una cascada espectacular de fracasos: fabricantes de automóviles que nunca se tomaron en serio la transición, concesionarios que la socavaron activamente, ya que obtienen la mayor parte de sus ingresos por piezas y servicios, y los eléctricos requieren mucho menos mantenimiento, y un entorno político que convirtió el simple hecho de comprar un coche eléctrico en una declaración política tóxica. Estados Unidos necesita ser experto en la fabricación de vehículos eléctricos porque necesitamos ser expertos en la fabricación de las baterías y los motores de alta eficiencia que los impulsan. En el futuro, estas tecnologías impulsarán todo lo que importa.

Desideratum #4 Desideratum
Básicamente, y en lenguaje coloquial-cañi, EEUU se va a comer un mojón a la hora de exportar sus coches no eléctricos.

Sólo hay que ver el indicador adelantado, que son las ventas de los coches de combustión europeos, que permiten comprobar, por ejemplo, que en China han pegado un bajón de ventas sencillamente espectacular.

Incluso el "tercer mundo" de África se ha empezado a dar cuenta que el futuro es la movilidad eléctrica y que hay que transicionar, no por fases intermedias…   » ver todo el comentario
Narmer #8 Narmer
#4 De momento allí están salvando los muebles gracias a unos punitivos aranceles del 100% a los VE chinos.

En Europa cada vez se ven más BYD, Leapmotor, Jaecoo, Omoda, Xpeng; marcas que nadie conocía hasta hace dos años salvo que fueras alguien interesado de verdad en la movilidad eléctrica. Y eso con aranceles. Si algún día nos llegan esos vehículos a precios similares a China, que son tecnológicamente superiores en todo a sus homólogos europeos, a precios similares de allí, salvo Tesla, dudo que veamos otra marca americana por nuestras tierras.
Harkon #1 Harkon
Cuando os pogna el Gasoil a más de 2 euros ya veréis como os parece que os hace ojitos una de esas "lavadoras" xD
#3 Cuchifrito *
#1 Tampoco es que las tengamos todas con nosotros los que tenemos eléctricos. Que si la cosa se pone jodida el precio de la electricidad irá detrás (esperemos que se mitigue con la cantidad de hidroeléctrica que tenemos gracias a las lluvias). Y aunque los contratos del mercado privado son a un año vista como empiecen a quebrar comercializadoras algo inventarán para meter el coste.

Por no hablar de lo que subirá todo por el transporte, pero eso es otro tema.
orangutan #5 orangutan
#3 Hidroeléctrica, solar y eólica
#6 MetalAgm
#5 #3 si, pero sería mucho mejor si en vez de vivir hacinados en pisos en el país del sol viviéramos en casas con nuestros paneles solares en el tejado para poder cargar baterías que luego se usen para cargar el coche eléctrico y dar luz a la casa sin depender 100% de externos que te provean de electricidad al precio que les convenga...
Harkon #7 Harkon
#3 1- Tendrás muy posiblemente una tarifa de mercado libre, es decir, tienes el precio "bloqueado" durante un año tras la ultima renovación
2- Aunque lo tengas del mercado regulado (yo antes lo tenía) ni aunque te suba al doble (que no lo va a hacer tampoco, recuerda que somos un país de renovables) te va a repercutir casi nada, pasarías de pagar 1 euro a los 100 a 2 euros.

El transporte habrá que usar trenes y está lleno de autobuses electricos, en Madrid los tienen de BYD (son bastante comunes) y en Oviedo son de Mercedes, pero son electricos.
Connect #2 Connect
Los modelos de coches de los Estados Unidos siempre han sido un aparte de los de Europa y Asia. Llegan más a latinoamérica. Pero son mas grandes, consumen más y prefieren un tipo de vehículo diferente a los que compramos aquí. Y de la misma manera que el diseño es distinto, tranquilamente el motor puede ser también distinto, usando ellos combustión y nosotros térmico. Al fin y al cabo es muy raro que un coche de los Estados Unidos venga a Europa aunque sea de vacaciones unas semanas.

En Japón durante muchos años tampoco usaron el diesel porque era un combustible de camioneros.
