El mundo del automóvil se está volviendo eléctrico, sin Estados Unidos [EN]

¿Cómo hemos llegado a esta situación? El abandono de los vehículos eléctricos por parte de Detroit es el resultado de una cascada espectacular de fracasos: fabricantes de automóviles que nunca se tomaron en serio la transición, concesionarios que la socavaron activamente, ya que obtienen la mayor parte de sus ingresos por piezas y servicios, y los eléctricos requieren mucho menos mantenimiento, y un entorno político que convirtió el simple hecho de comprar un coche eléctrico en una declaración política tóxica. Estados Unidos necesita ser experto en la fabricación de vehículos eléctricos porque necesitamos ser expertos en la fabricación de las baterías y los motores de alta eficiencia que los impulsan. En el futuro, estas tecnologías impulsarán todo lo que importa.
Sólo hay que ver el indicador adelantado, que son las ventas de los coches de combustión europeos, que permiten comprobar, por ejemplo, que en China han pegado un bajón de ventas sencillamente espectacular.
Incluso el "tercer mundo" de África se ha empezado a dar cuenta que el futuro es la movilidad eléctrica y que hay que transicionar, no por fases intermedias… » ver todo el comentario
En Europa cada vez se ven más BYD, Leapmotor, Jaecoo, Omoda, Xpeng; marcas que nadie conocía hasta hace dos años salvo que fueras alguien interesado de verdad en la movilidad eléctrica. Y eso con aranceles. Si algún día nos llegan esos vehículos a precios similares a China, que son tecnológicamente superiores en todo a sus homólogos europeos, a precios similares de allí, salvo Tesla, dudo que veamos otra marca americana por nuestras tierras.
Por no hablar de lo que subirá todo por el transporte, pero eso es otro tema.
2- Aunque lo tengas del mercado regulado (yo antes lo tenía) ni aunque te suba al doble (que no lo va a hacer tampoco, recuerda que somos un país de renovables) te va a repercutir casi nada, pasarías de pagar 1 euro a los 100 a 2 euros.
El transporte habrá que usar trenes y está lleno de autobuses electricos, en Madrid los tienen de BYD (son bastante comunes) y en Oviedo son de Mercedes, pero son electricos.
En Japón durante muchos años tampoco usaron el diesel porque era un combustible de camioneros.