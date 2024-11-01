El mundo es así y siempre lo ha sido

Olvidar es un superpoder colectivo: una renuncia seca, poco poética y necesaria para no romperse. Se nos olvida que el mundo funciona así y, cada vez que encontramos una prueba de su funcionamiento, nos estremecemos de sorpresa. La realidad es que el mundo lleva siendo una puta pesadilla desde siempre y la democracia un teatrillo con el telón agujereado. Hoy, la novedad no es la presión, sino el método: una versión depurada del mismo impulso donde la violencia se administra para que acabemos aceptando el mal menor.