El mundo del arte mexicano protesta por el plan de enviar obras maestras de Frida Kahlo a España [ING]

Una de las colecciones más importantes del mundo de arte mexicano del siglo XX, que incluye obras de Frida Kahlo y Diego Rivera, será exportada a España en virtud de un acuerdo con Banco Santander, lo que ha provocado indignación en la comunidad cultural mexicana. Cerca de 400 profesionales de la cultura han firmado una carta abierta en la que solicitan al gobierno mexicano que aclare las implicaciones del acuerdo para las obras maestras, en particular las de Kahlo, que el Estado mexicano ha declarado "monumento artístico".