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El mundo del arte mexicano protesta por el plan de enviar obras maestras de Frida Kahlo a España [ING]

El mundo del arte mexicano protesta por el plan de enviar obras maestras de Frida Kahlo a España [ING]

Una de las colecciones más importantes del mundo de arte mexicano del siglo XX, que incluye obras de Frida Kahlo y Diego Rivera, será exportada a España en virtud de un acuerdo con Banco Santander, lo que ha provocado indignación en la comunidad cultural mexicana. Cerca de 400 profesionales de la cultura han firmado una carta abierta en la que solicitan al gobierno mexicano que aclare las implicaciones del acuerdo para las obras maestras, en particular las de Kahlo, que el Estado mexicano ha declarado "monumento artístico".

| etiquetas: frida kahlo , españa , mexico , banco santander
9 2 0 K 91 cultura
3 comentarios
9 2 0 K 91 cultura
Rembrandt #2 Rembrandt
Los putos bancos siempre jodiendo. No les basta con robar a diestro y siniestro, a comprar políticos, a comprar políticas... que encima tienen que ir por ahí de culturetas con sus miles de millones.

Hacen bien en ver las orejas al lobo los mexicanos. Quien puede fiarse de la letra pequeña del Banco Santander .............
4 K 54
#3 luckyy
El Santander ha creado un centro de arte en el antiguo banco Santander, de Santander, por lo que tiene pinta de no querer devolver las obras a México.
0 K 12
gelatti #1 gelatti *
«Es un asunto muy serio», afirmó Francisco Berzunza, historiador y uno de los ocho autores de la carta abierta. «Ella [Kahlo] es la artista más importante en la historia de nuestro país y es más fácil apreciar su obra fuera de México que dentro del propio país».

La polémica gira en torno a una colección de 160 obras de la colección Gelman, rebautizada como la colección Gelman Santander. Originalmente propiedad de los coleccionistas Jacques y Natasha Gelman, las pinturas, bocetos y fotografías…   » ver todo el comentario
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menéame