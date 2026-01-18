Los multimillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos

Las personas más ricas del planeta tienen muchas más probabilidades de estar en el poder político que el resto, según el informe sobre desigualdad de Oxfam. “El informe de este año realmente pone de relieve la relación entre la desigualdad política y la desigualdad económica”, dijo Rebecca Riddell, líder sénior de políticas de justicia económica en Oxfam América. “El hecho de que los multimillonarios tengan 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo que tú o yo subraya el enorme poder desproporcionado que tienen los multimillonarios".