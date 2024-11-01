Las mujeres medievales tuvieron su primer hijo mucho más tarde de lo que se creía [ENG]

Los dramas de época nos hacen creer que las mujeres de la Edad Media eran madres mucho más jóvenes que hoy. La profesora universitaria Krista Milne quiere refutar esta imagen. «En el pasado, no se tenían en cuenta todos los datos». Investigaciones previas sobre la edad a la que las mujeres tenían su primer hijo en el siglo XII revelaron una edad promedio de 18,5 años. «A menudo resulta chocante, porque está muy lejos de la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo hoy en día», afirma Milne.