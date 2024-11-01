edición general
Las mujeres medievales tuvieron su primer hijo mucho más tarde de lo que se creía [ENG]

Los dramas de época nos hacen creer que las mujeres de la Edad Media eran madres mucho más jóvenes que hoy. La profesora universitaria Krista Milne quiere refutar esta imagen. «En el pasado, no se tenían en cuenta todos los datos». Investigaciones previas sobre la edad a la que las mujeres tenían su primer hijo en el siglo XII revelaron una edad promedio de 18,5 años. «A menudo resulta chocante, porque está muy lejos de la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo hoy en día», afirma Milne.

ombresaco #1 ombresaco
¿en el renacimiento?

lo siento
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
#1 No hombre, se refiere a que los tenían a las 11 y media de la noche.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Venía a decir lo mismo. xD xD xD
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Hace 50 años con 20 años.
#4 charly-brown *
Esa investigación podría decirse desde mi punto de vista como algo que confirma el sentido común.
Si tenemos en cuenta que la población de esa época solía ser de talla menor de estatura, nos da ya la primera pista. El acceso a la comida no estaba garantizado. Por lo que podría darse momentos prolongados de escasez. Voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce. Joselito, le administraron una dieta hipocalórica para que no creciera, aparte de escasa movilidad para que los músculos no tirasen…   » ver todo el comentario
#6 Robe7064 *
Hay factores sociales y económicos que la gente no suele considerar. Mi abuela tuvo su primer hijo a los 29 (mi abuelo tenía 39, era su segundo hijo) y la abuela de mi mujer a los 25. Las dos eran campesinas que fueron a la escuela 3 años en la década de 1920-1930. El promedio de edad seguramente era 18-20, pero la dispersión andaría desde los 12-13 a los 40 con mucha variedad.
