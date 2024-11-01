edición general
11 meneos
10 clics
Mujeres cristianas se rebelan contra las estructuras eclesiásticas y exigen voz y voto

Mujeres cristianas se rebelan contra las estructuras eclesiásticas y exigen voz y voto

Más de 50 mujeres protagonizaron el domingo en la Catedral de Iruñea la primera movilización de la "Revuelta en la Iglesia" en Navarra, bajo el lema “Este es mi cuerpo”. El movimiento denuncia que "o somos santas o somos pecadoras". Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, han unido sus voces a las de mujeres de todo el Estado para exigir respeto e igualdad en el mundo y también en la iglesia. Revuelta de Mujeres en la Iglesia denuncia que, a pesar de ser “el corazón y las manos” de la comunidad cristiana, las mujeres siguen excluidas...

| etiquetas: navarra , religión , mujer , sociedad
11 0 2 K 76 cultura
7 comentarios
11 0 2 K 76 cultura
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Que funden su propia secta...
2 K 27
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Justo lo mismo que pasa con los negros y el partido nazi, intolerable.
0 K 12
Chinchorro #7 Chinchorro
Prácticamente todas las religiones mayoritarias del mundo subyugan a las mujeres.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Me temo que los votos que les van a ofrecer son los de silencio, obediencia y pobreza.
0 K 10
#4 MenéameApesta *
A ver si nos van a bombardear con la excusa de que obligamos a las monjas a ir tapadas.
0 K 10
#5 Tecar
Imbecilidad nivel Dios.
:troll:
0 K 7
#6 abogado_del_diablo
Que sigan siendo cristianas pero en vez de católicas anglicanas, que tienen sacerdotisas e incluso mujeres obispos.

O que le den una pensada a sus creencias; pero que no esperen feminismo en el catolicismo, especialmente en la cada vez más ultraderechizada iglesia católica en España.
0 K 7

menéame