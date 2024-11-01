Mujeres cristianas se rebelan contra las estructuras eclesiásticas y exigen voz y voto

Más de 50 mujeres protagonizaron el domingo en la Catedral de Iruñea la primera movilización de la "Revuelta en la Iglesia" en Navarra, bajo el lema “Este es mi cuerpo”. El movimiento denuncia que "o somos santas o somos pecadoras". Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, han unido sus voces a las de mujeres de todo el Estado para exigir respeto e igualdad en el mundo y también en la iglesia. Revuelta de Mujeres en la Iglesia denuncia que, a pesar de ser “el corazón y las manos” de la comunidad cristiana, las mujeres siguen excluidas...