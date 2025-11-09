edición general
Mujer furiosa, de 34 años, exige que su exnovio pague una compensación por robar sus "años fértiles": "Me debe mucho tiempo"

Una mujer de 34 años que fue abandonada después de una década de noviazgo dice que quiere una compensación financiera de su exnovio por robar sus "años de maternidad".

ElRespeto #1 ElRespeto
Mujer furiosa = "Loca del coño" de toda la vida
Lyovin81 #6 Lyovin81
#1 Se tenía que decir y se dijo.
azathothruna #7 azathothruna
#1 Si, pero los red pill las llaman 304, de bajo valor y demas
jdmf #5 jdmf
Todos sabemos en qué cuadrante se encuentra ésa mujer:
www.youtube.com/watch?v=bTDu4I-Ewlo  media
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Una mujer de 34 años que fue abandonada después de una década de noviazgo

Ahora entiendo a Di Caprio ... :roll:
azathothruna #2 azathothruna
Si esto no fuera de esa pagina, pensaria que era fake news de los seguidores de la pildora roja
yoma #10 yoma
Bueno, no tenía por que ser el novio el que le hiciera el hijo :troll:
#11 DonaldBlake *
¿Puedo ponerme furioso y exigirle a mi pareja una indemnización por casi siete años de paternidad? También me debe mucho tiempo :foreveralone:


P.D.: Mi hija es lo mejor que me ha pasado jamás :-*
OrialCon_Darkness #14 OrialCon_Darkness
#11 para eso espera que tú hija cumpla los 18 años y le pides una manutención por gastos y pagas semanales hasta su mayoría de edad xD
#15 DonaldBlake
#14 No es mala idea, pero tu optimismo me obliga a vivir así otros 12 años :roll:
#4 Leon_Bocanegra
Noticia de alcance mundial. Que alguien le dé un Pulitzer al que haya redactado semejante exclusiva.
alfon_sico #9 alfon_sico *
Julio iglesias le hizo una canción a la Preslwy con ese mismo motivo
Sandilo #12 Sandilo *
Charo on fire. Menuda bala ha esquivado ese buen hombre.
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
lo dicho estamos malgastando el litio en baterias en vez de supositorios
