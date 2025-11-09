Mujer furiosa, de 34 años, exige que su exnovio pague una compensación por robar sus "años fértiles": "Me debe mucho tiempo"

·
Una mujer de 34 años que fue abandonada después de una década de noviazgo dice que quiere una compensación financiera de su exnovio por robar sus "años de maternidad".
actualidad
actualidad
#1
ElRespeto
Mujer furiosa = "Loca del coño" de toda la vida
16
K
163
#6
Lyovin81
#1
Se tenía que decir y se dijo.
2
K
25
#7
azathothruna
#1
Si, pero los red pill las llaman 304, de bajo valor y demas
0
K
16
#5
jdmf
Todos sabemos en qué cuadrante se encuentra ésa mujer:
www.youtube.com/watch?v=bTDu4I-Ewlo
7
K
82
#3
HeilHynkel
*
Una mujer de
34 años
que fue abandonada después de una década de noviazgo
Ahora entiendo a Di Caprio ...
4
K
54
#2
azathothruna
Si esto no fuera de esa pagina, pensaria que era fake news de los seguidores de la pildora roja
1
K
28
#10
yoma
Bueno, no tenía por que ser el novio el que le hiciera el hijo
1
K
28
#11
DonaldBlake
*
¿Puedo ponerme furioso y exigirle a mi pareja una indemnización por casi siete años de paternidad? También me debe mucho tiempo
P.D.: Mi hija es lo mejor que me ha pasado jamás
1
K
24
#14
OrialCon_Darkness
#11
para eso espera que tú hija cumpla los 18 años y le pides una manutención por gastos y pagas semanales hasta su mayoría de edad
0
K
10
#15
DonaldBlake
#14
No es mala idea, pero tu optimismo me obliga a vivir así otros 12 años
0
K
8
#4
Leon_Bocanegra
Noticia de alcance mundial. Que alguien le dé un Pulitzer al que haya redactado semejante exclusiva.
1
K
20
#8
autonomator
Musicado
youtu.be/prME8jD5zZs?si=pXM8jkcsyhN-t9Sz
0
K
13
#9
alfon_sico
*
Julio iglesias le hizo una canción a la Preslwy con ese mismo motivo
0
K
9
#12
Sandilo
*
Charo on fire. Menuda bala ha esquivado ese buen hombre.
0
K
7
#13
CharlesBrowson
lo dicho estamos malgastando el litio en baterias en vez de supositorios
0
K
6
