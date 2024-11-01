La mujer aislada en el Clínic de Barcelona por ser contacto da negativo en la prueba PCR de Hantavirus

La mujer en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona, después de haber sido identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional, ha dado resultado negativo en la prueba PCR practicada. Según ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat, de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, continuará en situación de confinamiento y observación en el Clínic durante el periodo previsto de seguimiento preventivo.
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Para todo lo demás esta el sensacionalismo de los medios y el alarmismo de algunos políticos intentando sacar rédito electoral.
Y así con todo; un gobierno con una acción notable de gobierno en los últimos años, con el pus de haber solventado con nota varias e las crisis mas graves de la democracias, ahora a la clase obrera no le sirve y vota PP por ¡¡¡¡perro xchanches¡¡¡¡
Puta ola reaccionara a nivel mundial ... el siglo por excelencia de los gilipollas integrales.
Pronto, que saquen el comodín de ETA.