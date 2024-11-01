La mujer aislada en el Clínic de Barcelona por ser contacto da negativo en la prueba PCR de Hantavirus

La mujer en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona, después de haber sido identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional, ha dado resultado negativo en la prueba PCR practicada. Según ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat, de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, continuará en situación de confinamiento y observación en el Clínic durante el periodo previsto de seguimiento preventivo.