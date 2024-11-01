Una mujer se aferra al coche de su marido en marcha por un ataque de celos y le multan a él

Al parecer, la mujer estaba completamente convencida de que su marido le era infiel, por lo que decidió seguirle. Se coló en la camioneta cuando salió de casa y se aferró para saber a dónde se dirigía. Según los medios locales, la policía culpó al hombre por no revisar adecuadamente el vehículo. Así el hombre acabó con una multa de 200 yuanes (25 euros al cambio) además de una deducción de tres puntos de su saldo anual de doce puntos. Por su parte, la policía animó a las parejas a cuidar a sus parejas y hablar de cualquier problema romántico.