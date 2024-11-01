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Una mujer se aferra al coche de su marido en marcha por un ataque de celos y le multan a él

Una mujer se aferra al coche de su marido en marcha por un ataque de celos y le multan a él

Al parecer, la mujer estaba completamente convencida de que su marido le era infiel, por lo que decidió seguirle. Se coló en la camioneta cuando salió de casa y se aferró para saber a dónde se dirigía. Según los medios locales, la policía culpó al hombre por no revisar adecuadamente el vehículo. Así el hombre acabó con una multa de 200 yuanes (25 euros al cambio) además de una deducción de tres puntos de su saldo anual de doce puntos. Por su parte, la policía animó a las parejas a cuidar a sus parejas y hablar de cualquier problema romántico.

| etiquetas: celos , violencia doméstica , china
2 0 1 K 17 actualidad
3 comentarios
2 0 1 K 17 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Veo que los de 20 minutos no tienen ni puta idea de la legislación ... y presumen de ello.

Bueno, no dejes que la legislación te estropee un titular sensacionalista.
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
El pusy pass chino
0 K 14
Priorat #3 Priorat
Normal. Él es el conductor y responsable de lo que hace el coche. Y él no puede arrancar el coche si hay una persona que se aferra a este.

100% de acuerdo con la multa.
0 K 13

menéame