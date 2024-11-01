edición general
9 meneos
65 clics
Muface, obligada a pagar 7.000 euros por atender una urgencia en la pública

Muface, obligada a pagar 7.000 euros por atender una urgencia en la pública

La Justicia condena a Muface a pagar más de 7.000 euros en una caso en el que la paciente recurrió a la sanidad pública siendo de la concertada.

| etiquetas: sanidad pública , muface , multa
7 2 0 K 97 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 97 actualidad
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Guay. Dinero que sale del estado y vuelve al estado.¿Cual es el problema?
2 K 32
TripleXXX #2 TripleXXX
Me paso con 3k o asi pero al principio del euro. Mi hijo se hostió frente al materno y lo metí de urgencias sin pensar que la madre era maestra.
También hay que tener poco cuajo para trasladar a alguien hostiado estando en la puerta del hospital, es en lo último que piensas en ese momento.
0 K 8

menéame