Muface, obligada a pagar 7.000 euros por atender una urgencia en la pública
La Justicia condena a Muface a pagar más de 7.000 euros en una caso en el que la paciente recurrió a la sanidad pública siendo de la concertada.
sanidad pública
muface
multa
actualidad
actualidad
mikhailkalinin
Guay. Dinero que sale del estado y vuelve al estado.¿Cual es el problema?
TripleXXX
Me paso con 3k o asi pero al principio del euro. Mi hijo se hostió frente al materno y lo metí de urgencias sin pensar que la madre era maestra.
También hay que tener poco cuajo para trasladar a alguien hostiado estando en la puerta del hospital, es en lo último que piensas en ese momento.
También hay que tener poco cuajo para trasladar a alguien hostiado estando en la puerta del hospital, es en lo último que piensas en ese momento.