Muface despide su ‘annus horribilis’ con 65.000 funcionarios menos y más presión para una reforma

-Cerrará con un déficit de 64,13 millones y el remanente de Tesorería cayendo de los 282,25 millones de 2024 a los 7,994 millones actuales. Salidas masivas de funcionarios a la sanidad pública, cuadros médicos desgajados que provocan mayores listas de espera, críticas a la calidad asistencial y un déficit de financiación agravado por la falta de presupuestos, que el Gobierno ha intentado solventar con un suplemento de crédito de 91,4 millones de euros aprobado in extremis a finales del pasado mes de noviembre.