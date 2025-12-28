edición general
Muface despide su ‘annus horribilis’ con 65.000 funcionarios menos y más presión para una reforma

-Cerrará con un déficit de 64,13 millones y el remanente de Tesorería cayendo de los 282,25 millones de 2024 a los 7,994 millones actuales. Salidas masivas de funcionarios a la sanidad pública, cuadros médicos desgajados que provocan mayores listas de espera, críticas a la calidad asistencial y un déficit de financiación agravado por la falta de presupuestos, que el Gobierno ha intentado solventar con un suplemento de crédito de 91,4 millones de euros aprobado in extremis a finales del pasado mes de noviembre.

MrBorji
El dinero del Muface debería ir a Sanidad Pública, así como sus usuarios.
Antipalancas21
#3 Es un engaño, cobran mas y ahora tienen menos funcionarios, encima peor asistencias y si hay algún problema los derivan a la sanidad publica, si no hay hospital concertado con Asisa o Adelas, por ejemplo en mi capital no hay.
plutanasio
#4 te deriva a la pública Asisa o Adeslas, no MUFACE.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Muface está a punto de cerrar el que, sin duda, ha sido el peor año de su historia, con la salida de más de 65.000 funcionarios del sistema hacia la sanidad pública. El tsunami por la decisión de las tres aseguradoras que prestaban el servicio (Adeslas, Asisa y DKV) de dejar desierto el concurso para la asistencia de 2025-2026 -y que casi cuesta la desaparición del modelo que ofrece cobertura a cerca de 1,5 millones de empleados públicos y sus familias- deja paso ahora a una nueva etapa marcada por el recién aprobado Plan Estratégico de Muface hasta 2028.
#2 surco *
Se saben aquel que diu que esto que va un funcionario público a la sanidad privada y diu, cuanto es?
Y diu el de la sanidad privada, nada, paga el estado neng .
Pues eso. Que a mi también me parece un chiste
