Mueren al menos 180 personas en la mayor oleada de ataques de Israel sobre Líbano desde el inicio de la guerra

El ejército de Israel llevó a cabo este miércoles una oleada de ataques aéreos en todo Líbano, dejando un elevado número de muertos, hospitales desbordados y posibles víctimas bajo los escombros de los edificios derrumbados. Israel describió esta acción como la mayor campaña de ataques aéreos en este conflicto, alcanzando en tan solo 10 minutos más de 100 objetivos que calificó como centros de mando y emplazamientos militares de Hezbolá. El Ministerio de Salud libanés afirma que al menos 182 personas han muerto, una cifra que probablemente.