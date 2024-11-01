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Mueren al menos 180 personas en la mayor oleada de ataques de Israel sobre Líbano desde el inicio de la guerra

Mueren al menos 180 personas en la mayor oleada de ataques de Israel sobre Líbano desde el inicio de la guerra

El ejército de Israel llevó a cabo este miércoles una oleada de ataques aéreos en todo Líbano, dejando un elevado número de muertos, hospitales desbordados y posibles víctimas bajo los escombros de los edificios derrumbados. Israel describió esta acción como la mayor campaña de ataques aéreos en este conflicto, alcanzando en tan solo 10 minutos más de 100 objetivos que calificó como centros de mando y emplazamientos militares de Hezbolá. El Ministerio de Salud libanés afirma que al menos 182 personas han muerto, una cifra que probablemente.

| etiquetas: líbano , israel
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7 comentarios
16 3 2 K 79 actualidad
mmcnet #2 mmcnet
Israel ataca y ellas solas se mueren. ¡¡Seguro que lo hacen por fastidiar!!

¡¡Las mataron, cojones!!! ¡¡Que coño murieron!!
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Supercinexin #5 Supercinexin
Siento oshenta, dise la BeBeSé Mundo latino. Cómo les cuesta actualizar los números cuando es su queridísimo Israel el que extermina pueblos enteros de la faz de la Tierra. Cómo Gaza, que se quedaron en los "sincuentamil y pico" de Diciembre 2023 y de ahí ya no se movieron nunca más, siempre añadiendo la coletilla "según el Ministerio de Salud de Gaza ¡controlado por Hamás!".

Después, cuando tienen que contar los supuestos manifestantes matados por "el régimen! de Tejerán, cada minuto te dan el update del conteo de miles, y miles, y miles, y miles, y miles, y miles, y miles, y miles, y miles, y miles, y miles, y miles...
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#1 Pitchford
Los amigos y socios de la UE. Increíble lo de algunos paises de Europa.
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frankiegth #6 frankiegth *
#0. Ayer se hablaba de alrededor de 250 civiles asesinados bajo las bombas y de unos 1200 heridos. A eso habrá que sumarle a los que aparezca bajo los escombrós de los edificios de pisos parcial o totalmente destruidos. El titular parece quedarse corto.
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sat #7 sat
Asesinados. No se mueren porque les apetece.
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silvano.jorge #3 silvano.jorge
En una clarísima voluntad por reventar el alto el fuego, ¿cuándo Israel ha respetado un alto el fuego?
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menéame