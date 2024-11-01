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Ataques israelíes a gran escala en el Líbano: un balance preliminar de al menos 200 muertos (EN)

Ataques israelíes a gran escala en el Líbano: un balance preliminar de al menos 200 muertos (EN)

En el centro de Beirut, los ataques afectaron a Beirut, Ain al-Mreishh, Al Manara, Bir Hassan, Jnah, Kola, Corniche el-Mazraa, los suburbios del sur y Hey el-Sellom.

| etiquetas: líbano , genocidio , israel , sionismo
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8 comentarios
15 0 0 K 131 actualidad
qwertyTarantino #4 qwertyTarantino *
Dos insultos a la inteligencia que se destilan de los medios en las últimas horas:
1. Llamar tregua o acuerdo al show de anoche, la continuidad de los atentados terroristas por parte de la entidad sionista da muestra de ello.
2. Dejar que corra la sensación de que "tregua = fin de la crisis energética" que únicamente acaba de comenzar.
9 K 119
#2 luckyy
Recuerdo cuando decian y apoyaban el derecho de estos HDP a defenderse
5 K 72
Tkachenko #3 Tkachenko
#2 te refieres a Úrsula y cía? Ahora saldrán a mostrar su "deeply concerning"
4 K 58
Metabarón #5 Metabarón
Fuertes con el débil. Luego Irán les da de hostias y tienen que pedir que intervenga EEUU.
2 K 28
A.more #6 A.more
Hasta que no desaparezca Israel seguirán cometiendo crimenes
1 K 27
A.more #7 A.more
Irán a firmado una tregua con EEUU. Israel no respeta nada. Luego, Israel debería centrarse en Israel y seguir bombardeando. Por cierto, 200 muertos. En esta noticia no ocurre como con los ataques de irán, en los que se detalla casi la edad de cada herido
0 K 7

menéame