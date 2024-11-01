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Muere Titan, un perro del Consorcio de Bomberos de Alicante con más de 80 búsquedas y "una hoja impecable"

El perro Titan, perteneciente al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, ha fallecido, "con una hoja impecable de servicio con más de 80 búsquedas", según ha informado el Consorcio.

| etiquetas: muere , perro titan , bomberos de alicante
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elmakina #1 elmakina
Le faltaba un día para jubilarse
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menéame