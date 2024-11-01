edición general
8 meneos
8 clics
Muere una tercera persona sin hogar en Cádiz en sólo 16 días Era un hombre de 58 años y falleció en un banco de la Alameda

Muere una tercera persona sin hogar en Cádiz en sólo 16 días Era un hombre de 58 años y falleció en un banco de la Alameda

Un vecino de la zona relató a este periódico que el miércoles Juanma fue visto completamente empapado por la zona en la que solía pernoctar y que, al parecer, había sido atendido en un centro hospitalario e que incluso había sido ingresado o iba a ingresar en él, pero que había solicitado el alta voluntaria. Otro, muy impactado por la tragedia, "el miércoles pasé por la Alameda con la perrita y había cuatro policías locales ahí con el y está mañana lo vi tumbado y tenía al lado a una pareja de nacionales... pensé que estaba dormido".

| etiquetas: muere , tercera , persona , sin hogar , cádiz , 16 días
7 1 0 K 70 actualidad
2 comentarios
7 1 0 K 70 actualidad
javierchiclana #2 javierchiclana
En Cádiz está siendo un invierno de los más lluviosos que recuerdo. :-(
0 K 18
Pacofrutos #1 Pacofrutos *
Resulta que apareció un hombre en la calle como dormido, pero como hacía más de un mes que estaba allí, dijo el sargento: «No sé. Mucho sueño para un adulto». Entonces llamamos al forense, que ni era médico ni nada, pero como tenía un Ford le llamábamos El Forense. Vino corriendo, se acercó al tumbado, le dio seis patadas en los riñones y dijo: «Una de dos, o está muerto o lo que aguanta el bestia este». Y estaba muerto.  media
0 K 13

menéame