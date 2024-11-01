Muere una tercera persona sin hogar en Cádiz en sólo 16 días Era un hombre de 58 años y falleció en un banco de la Alameda

Un vecino de la zona relató a este periódico que el miércoles Juanma fue visto completamente empapado por la zona en la que solía pernoctar y que, al parecer, había sido atendido en un centro hospitalario e que incluso había sido ingresado o iba a ingresar en él, pero que había solicitado el alta voluntaria. Otro, muy impactado por la tragedia, "el miércoles pasé por la Alameda con la perrita y había cuatro policías locales ahí con el y está mañana lo vi tumbado y tenía al lado a una pareja de nacionales... pensé que estaba dormido".