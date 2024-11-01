·
Muere otra persona sin hogar en Cádiz, la segunda en 48 horas
Se trata de un hombre de 78 años de edad que ha amanecido sin vida en la confluencia de las calles Santo Cristo y Manzanares.
#1
Feindesland
También congelado, ya verás...
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
