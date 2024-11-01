edición general
Muere otra persona sin hogar en Cádiz, la segunda en 48 horas

Se trata de un hombre de 78 años de edad que ha amanecido sin vida en la confluencia de las calles Santo Cristo y Manzanares.

Feindesland #1 Feindesland
También congelado, ya verás...

:-/
