Muere una mujer arrastrada por una ola en una playa de Baiona

Un particular alertó a los servicios de emergencias cuando el agua se llevó a la víctima, que se hallaba en unas rocas cercanas a la arena.

Según parece, era una turista alemana que venía de excursión desde el crucero amarrado en Vigo. Las imprudencias matan y más si el mar está "bravo".
