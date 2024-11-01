·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
17667
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
5196
clics
El divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique
3865
clics
Un biólogo estalla contra Dabiz Muñoz: 'Quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad'
3269
clics
61 alternativas europeas a Google, X, Gmail, Chrome, Maps, DropBox, Google Drive, WhatsApp y otros servicios populares
3527
clics
El mayor campo solar de China reverdece un desierto... por accidente - (video)
más votadas
647
El Supremo condena a 'OKdiario' a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por la noticia falsa sobre los pagos de Venezuela
528
China apoya petición de Venezuela de reunión urgente de la ONU
555
El cuento chino de Ayuso con la infrafinanciación: Madrid ha recibido 43.000 millones más del “dictador” Sánchez que de Rajoy
353
Muere un hombre de 82 años tras esperar 40 horas en Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona
478
Confirman que Trump figura en la lista de Epstein: “Eran jóvenes y solteros”, dice su jefa de gabinete
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
40
clics
Muere una mujer arrastrada por una ola en una playa de Baiona
Un particular alertó a los servicios de emergencias cuando el agua se llevó a la víctima, que se hallaba en unas rocas cercanas a la arena.
|
etiquetas
:
baiona
,
muerte
4
0
0
K
63
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
63
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pixmac
*
Según parece, era una turista alemana que venía de excursión desde el crucero amarrado en Vigo. Las imprudencias matan y más si el mar está "bravo".
1
K
40
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente