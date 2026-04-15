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Muere mientras intentaba batir un récord de ultramaratón en honor a un amigo fallecido

Muere mientras intentaba batir un récord de ultramaratón en honor a un amigo fallecido

David Parrish, corredor escocés de larga distancia, fue hallado muerto mientras intentaba batir el récord del sendero de Cape Wrath, una ruta de 376 km desde Fort William hasta el punto más noroccidental de la isla de Gran Bretaña, situado en Sutherland, en las Tierras Altas de Escocia. Parrish, exmiembro de la Marina Real, se había fijado el reto de rebajar el tiempo que empleó Pawel Cymbalista en 2023 (14 horas, 49 minutos y 19 segundos). Su objetivo deportivo iba unido a otro monetario: recaudar fondos para el Servicio de Rescate de...

| etiquetas: muerte , récord , ultramaratón , amigo , escocia
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9 comentarios
3 1 0 K 51 actualidad
Mltfrtk #5 Mltfrtk
Correr es de cobardes.
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devilinside #2 devilinside
Murió haciendo lo que más le gustaba
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#3 Leon_Bocanegra
Esto me recuerda a la muerte de Doriano Romboni en la carrera que hicieron en tributo a Marco Simoncelli.
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#4 Leon_Bocanegra
376 km en 14 h? Iba en coche?
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wata #7 wata
#4 Me parece una barbaridad pero hay gente que corre mucho.
Por ejemplo, en la prueba de 104km que hacen en Elche el ganador suele hacer unas 8 horas con 1000 metros de desnivel.
Jamás entenderé como lo hacen.
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#8 Leon_Bocanegra
#7 no me parece una barbaridad,me parece un error de la noticia. No se puede correr durante 14 h a menos de tres minutos el kilómetro.
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#9 Nouveau
#4 no cuadra. Eso son 25km/h aprox. Este es el ritmo que llevo yo de paseo con mi bici de carretera.
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Don_Pixote #1 Don_Pixote
Amistades peligrosas
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Gintoki #6 Gintoki
Ahora otro amigo intentará batir un récord de ultramaratón en honor a un amigo fallecido y la cadena continuará hasta que nos vaya tocando a nosotros.
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menéame