Muere mientras intentaba batir un récord de ultramaratón en honor a un amigo fallecido

David Parrish, corredor escocés de larga distancia, fue hallado muerto mientras intentaba batir el récord del sendero de Cape Wrath, una ruta de 376 km desde Fort William hasta el punto más noroccidental de la isla de Gran Bretaña, situado en Sutherland, en las Tierras Altas de Escocia. Parrish, exmiembro de la Marina Real, se había fijado el reto de rebajar el tiempo que empleó Pawel Cymbalista en 2023 (14 horas, 49 minutos y 19 segundos). Su objetivo deportivo iba unido a otro monetario: recaudar fondos para el Servicio de Rescate de...