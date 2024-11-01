Muere Maria Campuzano, activista contra la pobreza energética, a los 44 años

La APE, la PAH y Enginyeria Sense Fronteres lamentan su muerte "Maria nos ha enseñado a todas y todos nosotros a no dar ningún paso atrás, a poner la vida en el centro y a señalar siempre las vulneraciones flagrantes de derechos aquí y en todas partes", sostiene el comunicado conjunto. La APE e Ingeniería Sin Fronteras recuerdan que Campuzano estaba "hermanada" con otros movimientos reivindicativos y que, "desde la solidaridad internacional", tejió alianzas "clave" para "la organización colectiva por el derecho a la energía