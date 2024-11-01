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Muere Maria Campuzano, activista contra la pobreza energética, a los 44 años

Muere Maria Campuzano, activista contra la pobreza energética, a los 44 años

La APE, la PAH y Enginyeria Sense Fronteres lamentan su muerte "Maria nos ha enseñado a todas y todos nosotros a no dar ningún paso atrás, a poner la vida en el centro y a señalar siempre las vulneraciones flagrantes de derechos aquí y en todas partes", sostiene el comunicado conjunto. La APE e Ingeniería Sin Fronteras recuerdan que Campuzano estaba "hermanada" con otros movimientos reivindicativos y que, "desde la solidaridad internacional", tejió alianzas "clave" para "la organización colectiva por el derecho a la energía

| etiquetas: pobreza energetica , activista , ape , portavoz
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7 comentarios
35 24 0 K 441 actualidad
#1 ctm2000j
Gran persona y gran activista, se la echará de menos.... descanse en paz.
2 K 39
#2 BoosterFelix
Descanse en paz. Estas personas adoptan una senda veramente sacrificada: encima de que solo intentan ayudar a los demás, son tachadas de aporófobas.

Repito: descanse en paz. De las personas que, cuando están, hacen el mundo mejor, y cuando no están, dejan su obra para los demás y se llevan un trozo de nuestro corazón.
2 K 38
#3 tropezon
#2 No creo que nadie pudiera pensar que esta mujer tenía rechazo a las personas pobres...

Por lo demas DEP
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#6 BoosterFelix *
#3 Nadie con dos dedos de frente. Pero otro día te hablo de la definición de aporofobia en el diccionario interno de Menéame. A mí me han puesto strikes por no basarme en esa definición de aporofobia, sino en la definición de la RAE.
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cocolisto #4 cocolisto
Con la cantidad de HJDP que nos amarga la vida y va a morir una buena persona.
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antesdarle #5 antesdarle
Descanse en paz, es una tragedia partir tan joven
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Tannhauser #7 Tannhauser
Me pregunto si con el presupuesto militar global de un año destinado a investigación contra el cáncer no podría estar ya curado.
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menéame